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В Кемеровской области загорелась шахта. Внутри было 128 человек

Горняки эвакуированы

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Шахтеров выводят на поверхность

Шахтеров выводят на поверхность

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Сегодня в шахте имени А.Д. Рубана в Кузбассе произошел пожар. Как сообщили NGS42.RU в пресс-службе СУЭК, произошло самонагревание угольного плата.

— Сработали датчики, поэтому начали эвакуацию людей. Сейчас на поверхность выходят 128 человек, которые находились в шахте, — рассказали порталу NGS42.RU в пресс-службе СУЭК.

Прокуратурой области организована проверка исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности. На место происшествия выехал заместитель прокурора Кемеровской области Михаил Филичев, прокурор Ленинска-Кузнецкого Алексей Мишин и Кемеровский межрайонный прокурор по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли Евгений Шарафутдинов.

Обновлено 19.01 мск: все горняки выведены на поверхность. Об этом сообщает "Интерфакс". По информации издания помощь никому не потребовалась.

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