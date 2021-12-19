«Хендай» отбросило в «Тойоту» после столкновения с трамваем № 13 в Новосибирске

Вечером в воскресенье, 19 декабря, в Центральном районе Новосибирска произошло ДТП с участием двух иномарок и трамвая
— На перекрестке Мичурина и Державина «Хендай», двигаясь под знак «Уступи дорогу», не пропустил трамвай. После столкновения «Хендай» отбросило в стоявшую рядом «Тойоту», — сообщили в службе аварийных комиссаров «Альянс».
В аварии никто не пострадал.
С трамваем № 13 часто что-то происходит. Например, в апреле этого года он столкнулся с машиной скорой помощи. А в прошлом октябре ударил «Ниссан» и протащил его несколько метров по путям на Гусинобродском шоссе.