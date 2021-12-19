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«Хендай» отбросило в «Тойоту» после столкновения с трамваем № 13 в Новосибирске

В аварии никто не пострадал

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«Хендай» не уступил дорогу трамваю

«Хендай» не уступил дорогу трамваю

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Вечером в воскресенье, 19 декабря, в Центральном районе Новосибирска произошло ДТП с участием двух иномарок и трамвая № 13.

— На перекрестке Мичурина и Державина «Хендай», двигаясь под знак «Уступи дорогу», не пропустил трамвай. После столкновения «Хендай» отбросило в стоявшую рядом «Тойоту», — сообщили в службе аварийных комиссаров «Альянс».

Автомобиль отбросило в припаркованную машину

Автомобиль отбросило в припаркованную машину

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В аварии никто не пострадал.

С трамваем № 13 часто что-то происходит. Например, в апреле этого года он столкнулся с машиной скорой помощи. А в прошлом октябре ударил «Ниссан» и протащил его несколько метров по путям на Гусинобродском шоссе.

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