«Хендай» отбросило в «Тойоту» после столкновения с трамваем № 13 в Новосибирске

В аварии никто не пострадал.

С трамваем № 13 часто что-то происходит. Например, в апреле этого года он столкнулся с машиной скорой помощи. А в прошлом октябре ударил «Ниссан» и протащил его несколько метров по путям на Гусинобродском шоссе.