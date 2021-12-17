«Пришел платеж в 1 копейку». Как осужденные за трагедию в «Хромой лошади» выплачивают компенсации потерпевшим

В декабре исполнилось 12 лет со дня трагедии в пермском клубе «Хромая лошадь», где на пожаре погибли 156 человек. Потерпевшими по делу были признаны 404 человека. На сегодня полностью выплатил иски только соучредитель клуба Анатолий Зак, за двоих пожарных инспекторов иски оплатило государство. Остальные пятеро фигурантов дела за эти годы выплатили только 0,5% от суммы, на сейчас они должны пострадавшим более 362 миллионов рублей. Корреспонденты портала 59.RU узнали, какие сейчас долги у каждого фигуранта дела о «Хромой лошади», и поговорили с семьями погибших.
Что тогда произошло
В ночь с 4 на 5 декабря 2009 года в клубе «Хромая лошадь» отмечали восьмилетие заведения, в честь чего запустили так называемый холодный фейерверк. Искра попала на отделку потолка — начался пожар. Как следует из гособвинения, из-за самовольной перепланировки помещения (там замуровали окна-витрины, оставив очень маленькие проемы) посетители не смогли сразу выйти из клуба. Людей было много: при том, что заведение было рассчитано на 50 посадочных мест, в ночь трагедии там было 350 человек. К запасному выходу не было указателей, он был завален вещами. Из-за тесноты, переполненности клуба, отсутствия окон, а также быстрого распространения дыма, так как в отделке клуба использовали горючий пластик, погибли 156 человек.
Кто виноват
По решению суда самый большой срок получил владелец клуба «Хромая лошадь» Анатолий Зак, его приговорили к девяти годам и десяти месяцам колонии общего режима. Исполнительный директор клуба Светлана Ефремова получила четыре года колонии общего режима, арт-директор заведения Олег Феткулов — шесть лет общего режима. Директор пиротехнической фирмы «Пироцвет» Сергей Дербенев, организовавший фейерверк в клубе, получил пять лет общего режима, а его сын Игорь, который являлся сотрудником той же компании и в ту ночь запустил фейерверк, — четыре года и десять месяцев колонии общего режима.
Инспекторы Госпожнадзора Дмитрий Росляков и Наталья Прокопьева были приговорены к пяти и четырем годам в колонии-поселении соответственно. Экс-глава краевого Госпожнадзора Владимир Мухутдинов был освобожден от ответственности по истечению срока давности преступления, однако он должен был заплатить штраф в 70 тысяч рублей. Соучредителя клуба «Хромая лошадь» Константина Мрыхина, которого экстрадировали из Испании, судили в особом порядке (он полностью признал вину) и назначили ему шесть с половиной лет колонии общего режима. К 2018 году все фигуранты освободились.
Суд назначил фигурантам выплатить деньги 404 потерпевшим: 1,5 миллиона рублей — в случае потери близкого родственника или супруга, 1 миллион рублей — если был нанесен тяжелый вред здоровью и 500 тысяч рублей — если вред был средней тяжести.
Осталось еще 362 миллиона рублей
На бывшего арт-директора «Хромой лошади» Олега Феткулова возбуждено 151 исполнительное производство о взыскании морального вреда. Он должен был выплатить потерпевшим 25 миллионов рублей, но за 12 лет выплатил 87 тысяч. Сумму, говорят в пресс-службе, «пропорционально поделили между взыскателями». Остаток долга Феткулова сейчас составляет 24,9 миллиона рублей.
В отношении соучредителя клуба «Хромая лошадь» Константина Мрыхина есть 135 исполнительных производств. Всего Мрыхин должен был выплатить пострадавшим 182,6 миллиона рублей. На
Бывший исполнительный директор Светлана Ефремова обязана была выплатить пострадавшим 65,8 миллиона рублей. По состоянию на 6 декабря 2021 года с Ефремовой взыскана 701 тысяча рублей, остаток ее долга составляет 65,1 миллиона рублей. На нее заведено 313 исполнительных производств.
В отношении директора фирмы «Пироцвет», пиротехника Сергея Дербенева есть 350 исполнительных производств о взыскании морального вреда. Он обязан был выплатить пострадавшим 90,1 миллиона рублей. По состоянию на 6 декабря 2021 года с Дербенева-старшего взыскано 86 тысяч рублей — тоже на всех пострадавших. Остаток долга у Сергея Дербенева составляет 90 миллионов рублей.
В отношении его сына, тоже пиротехника, Игоря Дербенева возбуждено 7 исполнительных производств о взыскании морального вреда. Он должен был выплатить потерпевшим 837 тысяч рублей. За 12 лет с Дербенева-младшего взыскано 27 тысяч рублей. Остаток его долга составляет 810 тысяч рублей.
Все вышеперечисленные фигуранты сейчас ограничены в праве выезда за пределы РФ. За 12 лет они выплатили 2,3 миллиона рублей. Осталось выплатить еще 362 миллиона рублей.
«Мы умрем и ничего от них не получим»
Мы встретились с родителями погибших в «Хромой лошади» у памятника-часовни в годовщину трагедии — 5 декабря.
Многие из них подтвердили, что в полном объеме иски по решению суда погасил соучредитель клуба Анатолий Зак, также полностью выплаты поступили от государства за пожарных инспекторов (так как эти подсудимые работали в бюджетной сфере). По данным следствия, Анатолий Зак являлся учредителем либо соучредителем 28 коммерческих организаций. Также ему принадлежали 18 объектов недвижимости, в том числе нежилые помещения, которые сдавались Заком в аренду, а также жилой дом, квартиры и земельные участки. Арест был наложен на все активы и имущество бизнесмена.
Как рассказала мама погибшей
— Например, за месяц нам приходило по 28 рублей, — говорят родители Евгении Юговой. Однажды пришел платеж в одну копейку, приходило четыре копейки. А что нам остается делать? От каждого по копейке перечисляют. Бог им судья. Всё рассудит время.
Мать погибшей
— Мне приходили выплаты по 92 копейки, по 2 рубля. Это как издевка, — не сдерживает эмоций пожилая женщина. — Ефремова какое-то время пыталась выплачивать. Точнее, у нее тогда арестовали имущество, что-то из него продали, поэтому поступали выплаты. И то его разделили сразу на всех. Все — это 404 потерпевших. Вот, Дербенев-старший — он уже пенсионер. Даже если он 20 тысяч получает пенсии, с него имеют право взыскивать только 50%, не больше. То есть он может раздать нам всем 10 тысяч рублей в месяц, и всё. Вот и считайте, по сколько мы можем получать. Так работают судебные приставы. Мы умрем и ничего от них не получим.
Валентина Плотникова, мать погибшей
— Я получала по 250 рублей, да я уже не надеюсь, даже перестала следить за этим, — говорит женщина. — Я уже и фамилии осужденных позабыла за 12 лет. Но помню Мрыхина. Он сейчас вообще не выплачивает иски. А после пожара скрывался в Испании, его экстрадировали на суд. Он признал вину и все иски. Все эти годы семьи погибших живут со своей болью. Мне словно нож в сердце воткнули.
Отец погибшей
— Последний платеж был 3 копейки, — говорит пенсионер. — Просто насмешка. Лучше бы и не присылали эти копейки! Вроде всё по закону формально... Мы с женой оба пенсионеры, внучка — у Оли осталась дочка — сейчас живет с нами. Учится в
Мать тяжело пострадавшей Ирины Банниковой Тамара Оборина, которая ухаживала за дочерью почти 12 лет после пожара в «Хромой лошади» (Ирина умерла в июле этого года), рассказала 59.RU, что ей также не выплатили иски.
— Выплат давно уже не было, они приходят нерегулярно, — говорит Тамара Оборина. — Приходили копейки, а потом и это перестало поступать. Полностью всё выплатил только Зак. Только суд закончился, Зак сразу выплатил всем назначенные суммы в полном объеме.
Что может грозить фигурантам за отсутствие выплат
Приставы предоставили редакции информацию на 2021 год. Так, по Феткулову, Ефремовой, Дербеневу-старшему есть информация от банков об открытых счетах. У Мрыхина есть автомобиль — это информацию запрашивали в ГИБДД. Сейчас на продажу машины владельцем наложили запрет, а после приставы выставят ее на торги, вырученные деньги пойдут на выплаты. Так, говорят в УФССП, произойдет с любым выявленным у должников автомобилем. На счета же накладывается арест, и после с них списывают деньги в пользу потерпевших лиц. Также автомобиль есть у Дербенева-старшего, а в отношении Дербенева-младшего вынесено постановление о взыскании на заработную плату и средства на счетах должника, а также об ограничении в праве выезда за пределы РФ.
Как сообщил 59.RU пермский адвокат, управляющий партнер «B2B-Law Адвокаты бизнеса» Илья Демин, в уголовном праве непогашенные иски могут повлиять на должника, в частности, ему могут отказать выйти условно-досрочно (УДО).
— Но в данном случае все фигуранты отбыли свои сроки, — отмечает собеседник. — Сейчас уголовных последствий для них длительные задержки выплат не несут. Какие меры воздействия существуют на должников? Истцы могут обратиться в арбитражный суд, чтобы инициировать банкротство. По закону в гражданском праве процедуру банкротства открывают при наличии у юридического лица задолженности от 300 тысяч рублей, у физического лица — от 500 тысяч рублей. Истцы могли не ждать 12 лет, а в более ранние сроки написать жалобы вышестоящему руководству УФССП, прокуратуру о затягивании выплат. Арбитражный управляющий может оспорить сделки по имуществу должника, которые состоялись недавно. Если должник продал недвижимость, машину меньше, чем 3 года назад, эти сделки можно оспорить. Более ранние сделки отменить очень сложно.
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