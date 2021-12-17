«Пришел платеж в 1 копейку». Как осужденные за трагедию в «Хромой лошади» выплачивают компенсации потерпевшим

Что может грозить фигурантам за отсутствие выплат

Приставы предоставили редакции информацию на 2021 год. Так, по Феткулову, Ефремовой, Дербеневу-старшему есть информация от банков об открытых счетах. У Мрыхина есть автомобиль — это информацию запрашивали в ГИБДД. Сейчас на продажу машины владельцем наложили запрет, а после приставы выставят ее на торги, вырученные деньги пойдут на выплаты. Так, говорят в УФССП, произойдет с любым выявленным у должников автомобилем. На счета же накладывается арест, и после с них списывают деньги в пользу потерпевших лиц. Также автомобиль есть у Дербенева-старшего, а в отношении Дербенева-младшего вынесено постановление о взыскании на заработную плату и средства на счетах должника, а также об ограничении в праве выезда за пределы РФ.



Как сообщил 59.RU пермский адвокат, управляющий партнер «B2B-Law Адвокаты бизнеса» Илья Демин, в уголовном праве непогашенные иски могут повлиять на должника, в частности, ему могут отказать выйти условно-досрочно (УДО).



— Но в данном случае все фигуранты отбыли свои сроки, — отмечает собеседник. — Сейчас уголовных последствий для них длительные задержки выплат не несут. Какие меры воздействия существуют на должников? Истцы могут обратиться в арбитражный суд, чтобы инициировать банкротство. По закону в гражданском праве процедуру банкротства открывают при наличии у юридического лица задолженности от 300 тысяч рублей, у физического лица — от 500 тысяч рублей. Истцы могли не ждать 12 лет, а в более ранние сроки написать жалобы вышестоящему руководству УФССП, прокуратуру о затягивании выплат. Арбитражный управляющий может оспорить сделки по имуществу должника, которые состоялись недавно. Если должник продал недвижимость, машину меньше, чем 3 года назад, эти сделки можно оспорить. Более ранние сделки отменить очень сложно.

