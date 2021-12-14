«Помажете дома кремиком»: сибиряк получил ожог руки во время криотерапии — в салоне заявили, что это его вина

Криотерапия — это процедура, при которой на всё тело кратковременно воздействуют пары жидкого азота, имеющие очень низкую температуру.



— Криотерапия снимает напряжение, улучшает кровоток, и происходит оздоровление организма. У меня есть диагноз от невролога — напряжение в мышцах, и мне нужно было улучшить их питание. У этой клиники особых отзывов не было. Но такая международная компания вызывает доверие. Никакого договора не было подписано, было только согласие на проведение процедуры и обработку персональных данных. Я и не попросил, если честно, договор, — признается мужчина.

Сергей рассказал, что ему провели инструктаж, но, по его мнению, не рассказали всех нюансов. В итоге он неправильно поставил руку в капсуле — она оказалась напротив выхода азота.

— Я человек большой комплекции, и если бы мне рассказали, как правильно ставить руки для мужчин, то ожога не было бы. Я потом проходил криотерапию, и никаких ожогов не было, — уверен Сергей. — Боль уже в конце процедуры только почувствовал. Мне акцент сделали на том, чтобы я следил за полотенцем, которое вокруг лица. Азот мог подтравливать, и тогда можно получить ожог лица. Я больше на этом был сконцентрирован. А потом мне уже объяснили, где газ выходил. И руки при той позе, которую мне посоветовали, их девать некуда было, они упирались в подбородок.