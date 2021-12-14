«Помажете дома кремиком»: сибиряк получил ожог руки во время криотерапии — в салоне заявили, что это его вина

В Новосибирске мужчина получил серьезный ожог после криотерапии в модном салоне красоты BABOR в центре города. Он обвинил сотрудников учреждения в том, что произошедшее — результат плохого инструктажа. В салоне вины не признают и отказываются выплачивать пострадавшему компенсацию. Корреспондент НГС Александра Бруня выслушала обе стороны конфликта и узнала у адвоката, что делать в такой ситуации.
«Мне сказали, что ничего страшного не случилось»
Сергею Ермошину 42 года, и по совету врача он решил пройти курс криотерапии. Выбрал салон, в котором такая процедура проводится, и записался на нее 14 октября.
Криотерапия — это процедура, при которой на всё тело кратковременно воздействуют пары жидкого азота, имеющие очень низкую температуру.
— Криотерапия снимает напряжение, улучшает кровоток, и происходит оздоровление организма. У меня есть диагноз от невролога — напряжение в мышцах, и мне нужно было улучшить их питание. У этой клиники особых отзывов не было. Но такая международная компания вызывает доверие. Никакого договора не было подписано, было только согласие на проведение процедуры и обработку персональных данных. Я и не попросил, если честно, договор, — признается мужчина.
Сергей рассказал, что ему провели инструктаж, но, по его мнению, не рассказали всех нюансов. В итоге он неправильно поставил руку в капсуле — она оказалась напротив выхода азота.
— Я человек большой комплекции, и если бы мне рассказали, как правильно ставить руки для мужчин, то ожога не было бы. Я потом проходил криотерапию, и никаких ожогов не было, — уверен Сергей. — Боль уже в конце процедуры только почувствовал. Мне акцент сделали на том, чтобы я следил за полотенцем, которое вокруг лица. Азот мог подтравливать, и тогда можно получить ожог лица. Я больше на этом был сконцентрирован. А потом мне уже объяснили, где газ выходил. И руки при той позе, которую мне посоветовали, их девать некуда было, они упирались в подбородок.
Сначала мужчина не почувствовал сильной боли, но увидел на руке побеление и сказал об этом сотрудникам салона. Кожу начало жечь.
— Мне сказали, что ничего страшного не случилось: «Помажете дома кремиком». Выдали рекомендации, повязку сделали и отпустили. Не предложили ни посидеть подольше, ни в больницу обратиться. Это было поздно вечером. Я, конечно, в таком шоковом состоянии вышел, поехал в гости. Волдырь начал вздуваться. Мазать его пытались. Утром я уже поехал в больницу, обратился за помощью, — объяснил мужчина.
Сергей сразу же сообщил о произошедшем в клинику и предложил решить этот вопрос. Правильно выполненная криотерапия могла помочь заживлению раны. В салоне бесплатно провели только две процедуры, а за полным курсом Сергею пришлось обращаться в другое место. На лечение у мужчины ушло более двух недель. Сейчас он хочет, чтобы салон выплатил ему компенсацию в 75 тысяч рублей.
В каком салоне получил травму мужчина
Институт красоты BABOR, где проводили процедуру, находится в ЖК MilkHouse на улице Урицкого. Салон зарегистрирован как ООО «Искусство красоты». Владелица и директор — Елена Польских, которая в качестве участника и директора фигурирует еще в пяти организациях. Их совместная выручка за прошлый год составила 136 миллионов рублей, а чистая прибыль 22 миллиона рублей.
Салон открылся летом этого года. Имеет лицензию на медицинскую деятельность, что требуется для проведения ряда процедур, в том числе и криотерапии.
«Информацию о патологии, связанной с потерей чувствительности, он от нас скрыл»
Директор салона Елена Польских рассказала корреспонденту НГС, что сотрудник салона предоставил Сергею «полную информацию о предстоящем вмешательстве».
— Он ознакомился и подписал согласие на проведение процедуры — криотерапия, где указаны среди прочей информации правила поведения пациента внутри криокапсулы: «… руки согнуты в локтевых суставах… плотно прижаты к груди… Локти во время процедуры в стороны разводить ЗАПРЕЩЕНО...» Информацию о наличии у него неврологической патологии, связанной с потерей чувствительности, он от нас скрыл до проведения процедуры. Несоблюдение правил поведения пациента внутри криокапсулы и скрытие информации о наличии неврологической патологии повлекло за собой термическое поражение на руке, — объяснила Елена Польских.
По ее данным, когда сотрудник клиники заметил ожог, он сразу обработал его по всем правилам. Только тогда, по ее словам, Сергей «указал на имеющуюся неврологическую патологию». После этого салон обратился к производителю криокапсулы за консультацией.
— Ермошину С. А. было проведено 2 бесплатных процедуры в целях ускорения процессов регенерации участка термического поражения. Бесплатные процедуры были проведены 22.10.2021 и 23.10.2021. Заживление кожи на указанном участке произошло уже 23.10.2021, что отмечено в медицинской документации, — уверяют в салоне. — В нашей клинике данную процедуру прошли уже 75 человек, никаких осложнений ни у одного из них не было. Это первый случай. С нашей стороны все устные договоренности с пациентом выполнены.
Что делать, если вы получили травму в салоне красоты
Многое будет зависеть от того, как вы повели себя до инцидента. Медицинский адвокат Юлия Казанцева советует всегда очень внимательно читать все документы, которые вы подписываете, и обязательно оформлять договор на оказание услуг. Еще один совет — всегда сохраняйте чек.
— Сейчас очень много людей обращаются за помощью после неудачного похода в салон красоты, особенно после лазерной косметологии. Локальная криотерапия является медицинской услугой. Поэтому у учреждения должна быть обязательно медицинская лицензия. Попросите ее вам показать, — советует адвокат. — Аппарат должен иметь сертификаты безопасности. И при проведении такой процедуры пациент обязательно подписывает добровольное информированное согласие, в котором должны разъяснять меры предосторожности, как себя вести в том или иной аппарате.
Сейчас мужчине нужно письменно истребовать всю медицинскую документацию, которую должен вести салон при проведении такой процедуры — копию карты амбулаторного больного.
— Тогда будет понятно, информировали ли его обо всех правилах пользования аппаратом. Если он подписал и не прочитал документы внимательно — то это проблема пациента. Если в информированном согласии будет указано, что ему всё было разъяснено, а он недопонял и что-то сам сделал, то это его грубая невнимательность. Тогда медорганизация может избежать ответственности, потому что гражданским законодательством предусмотрено, что грубая неосторожность самого пациента может освободить от ответственности медицинскую организацию, — добавила Юлия Казанцева.
После того как мужчина ознакомится с документами, он должен обратиться письменно с претензией в салон и потребовать не только, чтобы ему вернули деньги за процедуру, но и компенсировали моральный вред.
— Не думаю, что она будет здесь большая, так как тяжести вреда здоровью нет. Но на небольшую сумму рассчитывать можно. Если в добровольном порядке клиника не урегулирует спор, то можно обратиться в Росздравнадзор и Роспотребнадзор, если есть недостатки в оформлении договора или он считает, что все-таки был неправильно информирован. Если не удастся достичь мирового соглашения с клиникой, то тогда уже нужно обращаться в суд.
В апреле НГС рассказывал, как жительница Новосибирска отсудила у косметологической клиники 53 тысячи рублей за испорченное лицо. Два года назад женщина решила поставить ботокс в лоб и записалась к врачу в «Галерею красоты Ксении Плотниковой» (юридическое наименование — «Вита-Бревис»). В итоге лицо женщины сильно раздуло, а брови опустились.
В прошлом году скандально известный косметолог Емельян Брауде опубликовал пост в поддержку новосибирского косметолога Елены Муренко, которую суд приговорил к году ограничения свободы и штрафу за испорченное лицо клиентки и работу по поддельным документам.