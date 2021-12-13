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Парень, устроивший взрыв в женском монастыре в Серпухове, скончался

Врачей к нему не подпустили — оперативники боялись, что может произойти второй взрыв

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Детям, пострадавшим в результате взрыва, ничего не угрожает

Детям, пострадавшим в результате взрыва, ничего не угрожает

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Молодой человек, устроивший нападение на женский монастырь в Серпухове, умер от кровопотери. Об этом сообщает ТАСС.

Когда подрывник лежал в холле школы, врачей к нему не подпустили: оперативники боялись, что может произойти второй взрыв. Из-за этих же опасений тело будут обследовать саперы.

Напомним, сегодня около 8 утра мск в православной гимназии при Введенском владычном женском монастыре в Серпухове произошел взрыв. В результате пострадали несколько человек, в том числе дети. По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, их жизням ничего не угрожает.

Подрывником оказался местный 18-летний житель. Известно, что в прошлом он был воспитанником церковно-приходской школы при обители и, предположительно, во время учебы подвергался травле. По предварительным данным, ненависть к педагогам школы и монахиням на фоне личных неприязненных отношений и стала мотивом преступления.

Источник ТАСС уточняет, что бывший гимназист планировал нападение во время утренней молитвы, но самодельное взрывное устройство сработало на входе.

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