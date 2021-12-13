18-летний парень устроил взрыв в Серпуховском женском монастыре

В Серпуховском женском монастыре сработало самодельное взрывное устройство. В результате пострадали два человека — мужчина и
По уточненным данным, при взрыве пострадали восемь человек. В том числе семь детей.
РБК со ссылкой на источник, близкий к территориальному отделу полиции, уточняет, что взрыв произошел в православной гимназии при Введенском владычном женском монастыре в Серпухове около 8 утра.
Личность подрывника установлена: им оказался
«Интерфакс», ссылаясь на информированный источник, сообщает, что устроивший взрыв в Серпуховском женском монастыре подросток в прошлом был воспитанником церковно-приходской школы при обители.
— По предварительным данным, мотивом преступления стала ненависть подозреваемого к педагогам школы и монахиням на фоне личных неприязненных отношений, — сказал источник.
Предположительно во время учебы нападавший подвергался травле.
Следственный комитет официально подтвердил, что на территории женского монастыря в Серпухове неизвестный подорвал взрывное устройство.