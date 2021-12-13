13 декабря понедельник
СЕЙЧАС -12°С
Пробки 6/10
usd 73.61
eur 83.12
Тема дняQR-коды в салонах красоты с 20 декабря
Все новости
Все новости

18-летний парень устроил взрыв в Серпуховском женском монастыре

Среди пострадавших — несколько подростков

2 065
8Обсудить

Поделиться

Взрыв в монастыре прогремел утром <nobr class="_">13 декабря</nobr>

Взрыв в монастыре прогремел утром 13 декабря

Поделиться

В Серпуховском женском монастыре сработало самодельное взрывное устройство. В результате пострадали два человека — мужчина и 15-летний подросток. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По уточненным данным, при взрыве пострадали восемь человек. В том числе семь детей.

РБК со ссылкой на источник, близкий к территориальному отделу полиции, уточняет, что взрыв произошел в православной гимназии при Введенском владычном женском монастыре в Серпухове около 8 утра.

Фото с места происшествия

Фото с места происшествия

Поделиться

Личность подрывника установлена: им оказался 18-летний местный житель. По одной информации, он задержан, по другой — погиб на месте. Как пишет Shot, сначала парень сидел на ступеньке с мачете в руках, а после взрыва попытался заползти в монастырь.

Фото с места происшествия

Фото с места происшествия

Поделиться

«Интерфакс», ссылаясь на информированный источник, сообщает, что устроивший взрыв в Серпуховском женском монастыре подросток в прошлом был воспитанником церковно-приходской школы при обители.

— По предварительным данным, мотивом преступления стала ненависть подозреваемого к педагогам школы и монахиням на фоне личных неприязненных отношений, — сказал источник.

Предположительно во время учебы нападавший подвергался травле.

Фото с места происшествия

Фото с места происшествия

Поделиться

Следственный комитет официально подтвердил, что на территории женского монастыря в Серпухове неизвестный подорвал взрывное устройство.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

взрывсамодельное взрывное устройство
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter