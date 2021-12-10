В Кузбассе нашли пропавший с радаров вертолет. Он разбился

Этим утром в Кемеровской области пропал с радаров вертолет Robinson R-66. По предварительным данным, борт летел из Новокузнецка в сторону Республики Алтай, в район Каракольских озер. Однако через некоторое время у вертолета сработал аварийный маяк.
Как сообщает NGS42.RU, сейчас вертолет нашли разбившимся.
— Вертолет найден, в ближайшее время туда выдвинутся спасатели либо из Алтая, либо Кузбасса, — сообщает NGS42.RU со ссылкой на источник.
Собеседник наших коллег из NGS42.RU уточняет, что вертолет упал на границе между Таштагольским районом Кузбасса и соседним регионом.
По данным ТАСС, пилот разбившегося в Кемеровской области вертолета Robinson погиб.
Robinson R-66 — легкий многоцелевой пятиместный коммерческий вертолет, который был разработан в