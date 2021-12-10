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В Кузбассе нашли пропавший с радаров вертолет. Он разбился

В ближайшее время к нему направятся спасатели

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Вертолет пропал с радаров этим утром

Вертолет пропал с радаров этим утром

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Этим утром в Кемеровской области пропал с радаров вертолет Robinson R-66. По предварительным данным, борт летел из Новокузнецка в сторону Республики Алтай, в район Каракольских озер. Однако через некоторое время у вертолета сработал аварийный маяк.

Как сообщает NGS42.RU, сейчас вертолет нашли разбившимся.

— Вертолет найден, в ближайшее время туда выдвинутся спасатели либо из Алтая, либо Кузбасса, — сообщает NGS42.RU со ссылкой на источник.

Собеседник наших коллег из NGS42.RU уточняет, что вертолет упал на границе между Таштагольским районом Кузбасса и соседним регионом.

По данным ТАСС, пилот разбившегося в Кемеровской области вертолета Robinson погиб.

Robinson R-66 — легкий многоцелевой пятиместный коммерческий вертолет, который был разработан в 2000-е годы. Его производит американская компания Robinson Helicopter.

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КемеровоКузбассвертолеткрушение
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