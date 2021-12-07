Появилось видео стрельбы в московском МФЦ

Силовики установили личность мужчины, который устроил стрельбу в МФЦ на юго-востоке Москвы. Как сообщает РИА Новости, им оказался некий Сергей Глазов, сейчас он задержан. Источник ТАСС утверждает, что в момент нападения он находился в неадекватном состоянии. Стрельбу он открыл после просьбы надеть маску.
Telegram-канал Mash опубликовал видео с камер наблюдения в МФЦ. На них видно, как мужчина в оранжевой куртке заходит в помещение, а после в коридор выбегают напуганные люди. Он выходит следом.
ЧП произошло сегодня, два человека погибли, еще трое пострадали — сейчас им оказывают помощь врачи. Среди раненых 10-летняя девочка, ее уже прооперировали.
Источники ряда СМИ утверждали, что задержанный — военный пенсионер, в изданиях даже появилось фото предполагаемого преступника. Однако позже мужчина вышел на связь с News.ru — он прислал видеообращение, где говорит, что задержан был другой человек.