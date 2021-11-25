У матери-одиночки отобрали детей после анонимного доноса. Вскоре она умерла

— Она постоянно снимала наше кафе для детских праздников. Собиралась праздновать у нас день рождения дочки, заходила договориться об аренде. Дети для нее — это было всё, они были смыслом ее жизни. Я видел, как она о них заботилась, — говорит директор кафе. — То, что был у нее беспорядок в комнатах, на кухне, — это правда. Может, так воспитали. Но ни в какие загулы она не уходила, не тот человек. С ней поступили несправедливо, неправильно.

Катины знакомые и подруги, предполагая, что ее всё-таки довели до самоубийства, подготовили коллективное обращение в прокуратуру. Они просят проверить действия опеки. Сейчас горожане собирают подписи под обращением.



Изъять детей можно у всей общаги, если проводка гнилая

Мы решили выяснить, насколько законно и корректно действовала опека. Екатеринбургский юрист Алексей Ванесян вел подобные дела. По его мнению, нет ничего незаконного в том, что специалисты отреагировали на анонимный сигнал. Им нужно было проверить, есть ли реальная угроза жизни детям.

— Другое дело, что было бы правильно и корректно накануне предупредить о своем визите, — говорит Алексей. — Без решения суда изъять детей возможно, но войти они могут лишь в случае, если собственник жилья дал разрешение. В данном случае очень интересно, действительно ли сотрудник МЧС присутствовал при осмотре помещения и подписывал акт. Если он делал заключение по поводу проводки на основе фотографий, то это нарушение, ведь в ответе сотрудники опеки сообщают, что там были представители ПДН. В то же время полиция дает ответ, что их сотрудников там не было. Вообще, на основании вашей публикации опеке можно инициировать проверку во всех общежитиях. Ведь если проводка там в таком же состоянии, то это точно такая же угроза жизни.

— Войти в квартиру или в комнату проверка могла лишь с разрешения собственника?

— Конечно. Женщина могла не открывать дверь, это было ее право. Тогда попасть в помещение можно только по решению суда или по санкции следователя (при возбуждении уголовного дела, например). Во втором случае следователь в течение 48 часов должен объяснить суду обоснованность этого проникновения.