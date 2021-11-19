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Певицу Марину Хлебникову ввели в кому после пожара. Ее состояние крайне тяжелое

Тело артистки обожжено на 50%, но врачи говорят о положительной динамике

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В результате пожара у Марины Хлебниковой пострадали лицо, грудь и ноги

В результате пожара у Марины Хлебниковой пострадали лицо, грудь и ноги

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Пострадавшая при пожаре в московской квартире певица Марина Хлебникова находится в ожоговой реанимации в крайне тяжелом состоянии. Дышать самостоятельно она не может, поэтому ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

— Ожоговая реанимация, температура — 36,3 градуса, состояние крайне тяжелое, на аппарате, — рассказали РИА Новости в НИИ им. Н. В. Склифосовского.

У Марины Хлебниковой ожоги более 50% тела. Пострадали лицо, грудь и ноги. Также врачи диагностировали ингаляционное поражение. Медики пока не делают прогнозов относительно выздоровления артистки.

О пожаре в квартире Марины Хлебниковой стало известно в ночь на 19 ноября. По предварительным данным, возгорание началось из-за непотушенной сигареты. Также рассматривается версия с неисправной проводкой. Площадь пожара составила 10 метров. В момент происшествия в квартире находились также родители, муж и дочь певицы. Они не пострадали.

Дочь исполнительницы, Доминика Хлебникова, сообщила полиции, что перед тем, как загорелась квартира в доме на Ратной улице, певица курила у окна. По словам девушки, от этого могли загореться вещи.

В день пожара Марина Хлебникова только приехала с гастролей и была очень уставшей. В крови певицы обнаружен алкоголь — чуть более 1 промилле. С места пожара ее забирали в шоковом состоянии.

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