В Новосибирске вынесли приговор фанату «Колумбайна». Публикуем выдержку из его допроса

Психолого-лингвистическое исследование показало, что 10-классник был способен совершить акт террора. По информации силовиков, мальчик угрожал ученикам и преподавателям убийством, а также состоял в так называемых колумбайн-сообществах. Свои замыслы подросток излагал в личном дневнике и школьных сочинениях, содержащих схематические изображения и заметки об изготовлении оружия кустарным способом, планы нападений на преподавателей и учащихся.

«В середине второй четверти проходили тест на знание русского языка, я написал сочинение на тему «Бесстрашие». Тему «колумбайна» в сочинении я затронул, так как мне это показалось наиболее ярким примером бесстрашия. Тематикой школьных стрелков я начал интересоваться в начале 2018 года. Во время игры в Dota я заинтересовался одним персонажем и решил узнать историю этого человека. Оказалось, что он был стрелком в школе Колумбайн. Я подписался на группы «Колумбайнеры и колумбайки» и другие группы на тему школьных стрелков. В 8 классе меня это вдохновляло», — выдержка из протокола допроса обвиняемого.