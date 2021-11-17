В Новосибирске вынесли приговор фанату «Колумбайна». Публикуем выдержку из его допроса

Фаната «Колумбайна» отправили в колонию за разбой в новосибирской школе
В ноябре Ленинский районный суд Новосибирска осудил двух подростков за вооруженный разбой, одного из них — поклонника идеологии «Колумбайна» — отправили за решетку.
Преступление произошло еще в мае. Десятиклассник вместе со своим
— Оба фигуранта признаны виновными по статье «Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору».
Психолого-лингвистическое исследование показало, что
«В середине второй четверти проходили тест на знание русского языка, я написал сочинение на тему «Бесстрашие». Тему «колумбайна» в сочинении я затронул, так как мне это показалось наиболее ярким примером бесстрашия. Тематикой школьных стрелков я начал интересоваться в начале 2018 года. Во время игры в Dota я заинтересовался одним персонажем и решил узнать историю этого человека. Оказалось, что он был стрелком в школе Колумбайн. Я подписался на группы «Колумбайнеры и колумбайки» и другие группы на тему школьных стрелков. В 8 классе меня это вдохновляло», — выдержка из протокола допроса обвиняемого.
В школе десятиклассника характеризовали как трудного подростка, при этом способного в обучении. По итогам первой четверти у него были как «тройки», так и «4» и «5».
— В отношении педагогов ученик не корректен, критику в свой адрес не воспринимает, выражается в адрес учителей и одноклассников с применением ненормативной лексики, нарушает дисциплину на уроках. Во время уроков слушает музыку, играет в телефоне или лежит на парте и делает, что ему хочется. Отношения с коллективом натянутые, выступает в качестве провокатора. Его особенности поведения: вспыльчивость, агрессивность, задиристость вызывают неприятие у ребят. Одноклассники пытаются идти на контакт, но мальчик всячески отталкивает любое позитивное отношение, — говорится в характеристике на осужденного 10-классника.
Кроме уже полученного срока подростку грозит наказание по другим статьям — сейчас рассматриваются два уголовных дела по статьям 264 (ДТП) и 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения). В прошлом году он угнал автомобиль у своего отчима, который работает таксистом, и протаранил на нем две машины. В той аварии пострадали люди, в том числе малолетний ребенок.
В сентябре 2019 года корреспондент НГС побеседовал со школьным психологом и психотерапевтом, которые рассказали, на каких подростков стоит обратить внимание, и что делать, чтобы не допустить трагедии. Почитайте инструкцию, как вычислить способного на «Колумбайн» школьника.