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Новосибирец подкрался к женщине со спины, придушил ее и вырвал сумку — нападение попало на видео

Всех, кто узнал нападавшего, просят сообщить информацию в полицию

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Нападение заняло чуть больше минуты

Нападение заняло чуть больше минуты

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Новосибирец подкрался к женщине со спины, придушил ее и вырвал сумку

В Новосибирске, на улице Гребенщикова, 8, мужчина напал на жительницу дома. Инцидент произошел 11 ноября, около 19:00. Женщина подошла к подъезду, когда он подкрался сзади и начал ее душить. В итоге мужчина вырвал ее сумку и убежал.

Нападение попало на видео.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области рассказали о приметах подозреваемого: на вид — 30–35 лет, славянской внешности, рост — 170–180 см, среднего телосложения, был одет в зеленую куртку, светлые брюки, шапка темного цвета с белыми вставками.

Всех, кому что-либо известно о личности и местонахождении нападавшего, просят сообщить информацию в полицию по телефонам: 232–20–02, 232–19–76, 232–19–78. Конфиденциальность гарантируют.

Вчера полиция объявила в розыск 17-летнего молодого человека — Козловского Федора Артуровича 18.07.2004 года рождения. Подросток в сентябре текущего года самовольно покинул центр социальной помощи семье и детям, расположенный в Кировском районе города Новосибирска.

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