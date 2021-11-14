Новосибирец подкрался к женщине со спины, придушил ее и вырвал сумку — нападение попало на видео

Новосибирец подкрался к женщине со спины, придушил ее и вырвал сумку
В Новосибирске, на улице Гребенщикова, 8, мужчина напал на жительницу дома. Инцидент произошел 11 ноября, около 19:00. Женщина подошла к подъезду, когда он подкрался сзади и начал ее душить. В итоге мужчина вырвал ее сумку и убежал.
Нападение попало на видео.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области рассказали о приметах подозреваемого: на вид — 30–35 лет, славянской внешности, рост — 170–180 см, среднего телосложения, был одет в зеленую куртку, светлые брюки, шапка темного цвета с белыми вставками.
Всех, кому что-либо известно о личности и местонахождении нападавшего, просят сообщить информацию в полицию по телефонам:
Вчера полиция объявила в розыск