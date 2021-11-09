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Самолет Новосибирск — Сочи экстренно вернулся в Толмачево. Что произошло

У экипажа возникли подозрения в технической неполадке

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У механиков возникли подозрения, что отказала инерциальная система самолета

У механиков возникли подозрения, что отказала инерциальная система самолета

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Утром 8 ноября самолет Boeing-737 авиакомпании S7 Airlines, вылетевший из Новосибирска в Сочи, экстренно вернулся в Толмачево.

— Была посадка в аэропорт Толмачево по решению экипажа, — сообщили в пресс-службе аэропорта.

После возвращения самолет проверили инженеры и техники.

— Во время выполнения рейса S7 5103, следовавшего по маршруту Новосибирск — Сочи, воздушное судно вернулось с исполнительного старта по причине предположительной технической проблемы. Далее, после повторного осмотра инженерно-техническим персоналом, было подтверждено, что все системы работают корректно. Борт успешно вылетел и приземлился в аэропорту Адлера, — сообщили в пресс-службе авиакомпании.

По информации источника НГС, у механиков возникли подозрения, что отказала инерциальная система самолета. По этой причине были задержаны два рейса.

Иногда самолеты экстренно возвращаются в точку вылета. Вечером 3 ноября над Новосибирском кружил «Боинг» — у него случились проблемы с двигателем. Воздушное судно встречали пожарные расчеты.

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S7 AirlinesТолмачево
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