Самолет Новосибирск — Сочи экстренно вернулся в Толмачево. Что произошло

Утром 8 ноября самолет Boeing-737 авиакомпании S7 Airlines, вылетевший из Новосибирска в Сочи, экстренно вернулся в Толмачево.
— Была посадка в аэропорт Толмачево по решению экипажа, — сообщили в пресс-службе аэропорта.
После возвращения самолет проверили инженеры и техники.
— Во время выполнения рейса S7 5103, следовавшего по маршруту Новосибирск — Сочи, воздушное судно вернулось с исполнительного старта по причине предположительной технической проблемы. Далее, после повторного осмотра инженерно-техническим персоналом, было подтверждено, что все системы работают корректно. Борт успешно вылетел и приземлился в аэропорту Адлера, — сообщили в пресс-службе авиакомпании.
По информации источника НГС, у механиков возникли подозрения, что отказала инерциальная система самолета. По этой причине были задержаны два рейса.
Иногда самолеты экстренно возвращаются в точку вылета. Вечером 3 ноября над Новосибирском кружил «Боинг» — у него случились проблемы с двигателем. Воздушное судно встречали пожарные расчеты.