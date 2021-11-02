Сибиряк набросился на витрину бара в микрорайоне «Европейский берег»

Утром 2 ноября неизвестный мужчина разбил витрину бара VAER на первом этаже дома на Владимира Заровного, 26 в «Европейском береге». Видео с нападением опубликовал паблик «АСТ-54».

По словам очевидцев, мужчина был пьян, в руках у него был топор. После того как неизвестный закончил с витриной, он «собрался кидаться с топором на авто», написал автор ролика.

Сообщение об этом поступило в полицию.

— В настоящее время по данному адресу на Владимира Заровного, 26 выехал наряд патрульно-постовой службы полиции. Устанавливаются обстоятельство происшествия, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.