Сибиряк набросился на витрину бара в микрорайоне «Европейский берег»

Утром 2 ноября неизвестный мужчина разбил витрину бара VAER на первом этаже дома на Владимира Заровного, 26 в «Европейском береге». Видео с нападением опубликовал паблик «АСТ-54».
По словам очевидцев, мужчина был пьян, в руках у него был топор. После того как неизвестный закончил с витриной, он «собрался кидаться с топором на авто», написал автор ролика.
Сообщение об этом поступило в полицию.
— В настоящее время по данному адресу на Владимира Заровного, 26 выехал наряд патрульно-постовой службы полиции. Устанавливаются обстоятельство происшествия, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
На момент написания новости телефон заведения не отвечал.
В управляющей компании сообщили, что не располагают данными об инциденте.
— У нас не имеется данной информации, — сообщили в компании «Брусника. Управление домами Новосибирск».
Год назад, в ноябре, женщина устроила дебош возле торгового павильона «Дядя Дёнер» на площади Калинина. Она разбила две витрины в киоске, расположенном у остановки общественного транспорта.