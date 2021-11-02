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Сибиряк набросился на витрину бара в микрорайоне «Европейский берег»

На место выехала полиция

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Мужчина разбил витрину топором

Мужчина разбил витрину топором

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Утром 2 ноября неизвестный мужчина разбил витрину бара VAER на первом этаже дома на Владимира Заровного, 26 в «Европейском береге». Видео с нападением опубликовал паблик «АСТ-54».

По словам очевидцев, мужчина был пьян, в руках у него был топор. После того как неизвестный закончил с витриной, он «собрался кидаться с топором на авто», написал автор ролика.

Сообщение об этом поступило в полицию.

— В настоящее время по данному адресу на Владимира Заровного, 26 выехал наряд патрульно-постовой службы полиции. Устанавливаются обстоятельство происшествия, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

На момент написания новости телефон заведения не отвечал.

В управляющей компании сообщили, что не располагают данными об инциденте.

— У нас не имеется данной информации, — сообщили в компании «Брусника. Управление домами Новосибирск».

Год назад, в ноябре, женщина устроила дебош возле торгового павильона «Дядя Дёнер» на площади Калинина. Она разбила две витрины в киоске, расположенном у остановки общественного транспорта.

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дебошхулиганство
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