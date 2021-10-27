Новосибирец покусал посетителей магазина на Кубовой — его скрутила Росгвардия

Днем в среду, 27 октября, в магазине на улице Кубовая в Новосибирске неадекватный мужчина начал кусать посетителей. Об этом телеграм-каналу «АСТ-54 black» сообщил подписчик.
Очевидец рассказал группе, что мужчину скрутили и уложили на пол сотрудники Росгвардии до приезда скорой, так как он был ранен.
В ГУ МВД по НСО эту информацию подтвердили:
— Сотрудники патрульно-постовой службы полиции, находясь на маршруте патрулирования, 27 октября в районе 03.30 получили заявку на ул. Кубовую, где на территории магазина мужчина вел себя демонстративно. Гражданин был передан сотрудниками полиции совместно с коллегами из Росгвардии врачам для оказания медицинской помощи. В настоящее время по данному факту участковыми уполномоченными полиции проводится проверка, по итогам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством. Сообщений о пострадавших на данный момент не поступало.
В феврале в Октябрьском районе полиция задержала неадекватного покупателя: мужчина крушил витрины в магазине на улице Никитина.