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Новосибирец покусал посетителей магазина на Кубовой — его скрутила Росгвардия

Неадекватному посетителю понадобилась помощь врачей

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Участковый проводит проверку по инциденту

Участковый проводит проверку по инциденту

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Днем в среду, 27 октября, в магазине на улице Кубовая в Новосибирске неадекватный мужчина начал кусать посетителей. Об этом телеграм-каналу «АСТ-54 black» сообщил подписчик.

Очевидец рассказал группе, что мужчину скрутили и уложили на пол сотрудники Росгвардии до приезда скорой, так как он был ранен.

В ГУ МВД по НСО эту информацию подтвердили:

— Сотрудники патрульно-постовой службы полиции, находясь на маршруте патрулирования, 27 октября в районе 03.30 получили заявку на ул. Кубовую, где на территории магазина мужчина вел себя демонстративно. Гражданин был передан сотрудниками полиции совместно с коллегами из Росгвардии врачам для оказания медицинской помощи. В настоящее время по данному факту участковыми уполномоченными полиции проводится проверка, по итогам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством. Сообщений о пострадавших на данный момент не поступало.

В феврале в Октябрьском районе полиция задержала неадекватного покупателя: мужчина крушил витрины в магазине на улице Никитина.

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Росгвардияполициянеадекватный мужчина
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