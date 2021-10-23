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В Южно-Чемском «Тойота» сбила женщину на пешеходном переходе

Пострадавшую увезли в больницу

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Женщину сбили на нерегулируемом пешеходном переходе

Женщину сбили на нерегулируемом пешеходном переходе

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Вечером в субботу в Кировском районе Новосибирска иномарка сбила женщину, переходящую дорогу по «зебре». Об инциденте в редакцию НГС сообщила читательница.

— В 19 часов 35 минут водитель 2000 года рождения на автомобиле «Тойота» двигался по улице Александра Чистякова. У дома № 30 по улице Бронной в зоне нерегулируемого перехода совершил наезд на пешехода — женщину 1996 года рождения, — сообщили в ГИБДД.

Пострадавшую доставили в больницу с предварительным диагнозом «перелом ноги». На месте работает экипаж ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Вечером 21 октября на Твардовского, 10 машина сбила женщину, водитель сразу же скрылся с места. Видео с моментом ДТП выложили в соцсетях.

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ГИБДДДТП
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