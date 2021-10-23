В Южно-Чемском «Тойота» сбила женщину на пешеходном переходе

Вечером в субботу в Кировском районе Новосибирска иномарка сбила женщину, переходящую дорогу по «зебре». Об инциденте в редакцию НГС сообщила читательница.
— В 19 часов 35 минут водитель 2000 года рождения на автомобиле «Тойота» двигался по улице Александра Чистякова. У дома
Пострадавшую доставили в больницу с предварительным диагнозом «перелом ноги». На месте работает экипаж ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Вечером 21 октября на Твардовского, 10 машина сбила женщину, водитель сразу же скрылся с места. Видео с моментом ДТП выложили в соцсетях.