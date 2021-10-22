На Порт-Артурской рабочих завалило землей — видео операции по спасению

Вечером в пятницу, 22 октября, в Ленинском районе Новосибирска на улице Порт-Артурской при проведении ремонтных работ произошел сход грунта в траншею — завалило рабочих. На место вызвали спасателей МАСС.
Информация об инциденте поступила на пульт оперативного дежурного МАСС в 18 часов 25 минут. Одного пострадавшего, по информации спасателей, засыпало полностью, а второго — по пояс.
Полностью засыпанного грунтом пострадавшего удалось вытащить до приезда спасателей ковшом экскаватора. К моменту их прибытия мужчина находился в машине реанимации бригады врачей скорой помощи.
— Второй мужчина был засыпан примерно по пояс, чтобы его откопать, потребовалось около часа, так как грунт был вперемешку с крупным щебнем и лопаты с трудом входили в липкую почву, — рассказали спасатели МАСС.
Мужчину 1993 года рождения извлекли из траншеи, транспортировали до автомобиля скорой помощи и передали врачам — у него диагностировали перелом правой ноги.
Работы по спасению людей окончились в 19 часов 25 минут.
В прошлом году произошел подобный инцидент. На Станционной строителя засыпало землей в траншее — его искали полтора часа.