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На Порт-Артурской рабочих завалило землей — видео операции по спасению

Одного из них засыпало полностью, другого — по пояс

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Инцидент произошел вечером

Инцидент произошел вечером

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Вечером в пятницу, 22 октября, в Ленинском районе Новосибирска на улице Порт-Артурской при проведении ремонтных работ произошел сход грунта в траншею — завалило рабочих. На место вызвали спасателей МАСС.

Информация об инциденте поступила на пульт оперативного дежурного МАСС в 18 часов 25 минут. Одного пострадавшего, по информации спасателей, засыпало полностью, а второго — по пояс.

Полностью засыпанного грунтом пострадавшего удалось вытащить до приезда спасателей ковшом экскаватора. К моменту их прибытия мужчина находился в машине реанимации бригады врачей скорой помощи.

— Второй мужчина был засыпан примерно по пояс, чтобы его откопать, потребовалось около часа, так как грунт был вперемешку с крупным щебнем и лопаты с трудом входили в липкую почву, — рассказали спасатели МАСС.

Мужчину 1993 года рождения извлекли из траншеи, транспортировали до автомобиля скорой помощи и передали врачам — у него диагностировали перелом правой ноги.

Работы по спасению людей окончились в 19 часов 25 минут.

В прошлом году произошел подобный инцидент. На Станционной строителя засыпало землей в траншее — его искали полтора часа.

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завалило землейспасатели МАСС
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