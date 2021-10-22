Мотоциклист пострадал в столкновении с «Опелем» в Академгородке

Вечером в пятницу, 22 октября, в Академгородке на пересечении проспекта Строителей и Кутателадзе «Опель» столкнулся с мотоциклом. Об этом в редакцию НГС сообщил читатель.
— Мотоцикл, похоже, влетел в малолитражку. Она стоит метрах в трех-четырех. Рядом женщина стоит, фотографирует его, — рассказал очевидец ДТП.
В ГИБДД подтвердили информацию о произошедшем и добавили, что авария произошла в
— Женщина-водитель 1977 года рождения, двигаясь на автомобиле «Опель», у дома
В ведомстве добавили, что в результате ДТП пострадал мотоциклист. Его доставили в больницу с предварительным диагнозом «ушиб мягких тканей».
В сентябре в рубрике «Куда ты рулишь?» НГС изучил очередное столкновение с участием мотоцикла — байком управляла девушка, которая пыталась проехать перекресток в момент смены сигнала светофора, при этом она выехала на встречку.