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Мотоциклист пострадал в столкновении с «Опелем» в Академгородке

Мужчину увезли в больницу

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Авария произошла в седьмом часу вечера

Авария произошла в седьмом часу вечера

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Вечером в пятницу, 22 октября, в Академгородке на пересечении проспекта Строителей и Кутателадзе «Опель» столкнулся с мотоциклом. Об этом в редакцию НГС сообщил читатель.

— Мотоцикл, похоже, влетел в малолитражку. Она стоит метрах в трех-четырех. Рядом женщина стоит, фотографирует его, — рассказал очевидец ДТП.

В ГИБДД подтвердили информацию о произошедшем и добавили, что авария произошла в 18 часов 35 минут:

— Женщина-водитель 1977 года рождения, двигаясь на автомобиле «Опель», у дома № 5 по улице Кутателадзе совершила столкновение с мотоциклистом, мужчиной 1987 года рождения, который двигался по улице Кутателадзе со стороны улицы Инженерной в сторону проспекта Лаврентьева.

В ведомстве добавили, что в результате ДТП пострадал мотоциклист. Его доставили в больницу с предварительным диагнозом «ушиб мягких тканей».

В сентябре в рубрике «Куда ты рулишь?» НГС изучил очередное столкновение с участием мотоцикла — байком управляла девушка, которая пыталась проехать перекресток в момент смены сигнала светофора, при этом она выехала на встречку.

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ГИБДДДТП с мотоциклистомавария
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