Голливудский актер Алек Болдуин застрелил оператора во время съемок фильма

Два человека получили огнестрельные травмы во время съемок фильма «Ржавчина». Женщина-оператор скончалась в больнице, сообщает издание TMZ. Инцидент произошел на съемочной площадке, оружие было в руках голливудского актера Алека Болдуина.
Актеры должны были стрелять холостыми, но в момент выстрела пуля или осколки задели двух человек, находившихся рядом. 42-летнюю женщину-оператора Галину Хатчинс самолетом доставили в больницу, но врачи не смогли ее спасти. 48-летний помощник режиссера Джоэл Соуз сейчас в больнице. Сам актер не пострадал.
Полиция разбирается в подробностях трагедии. Выясняется, был ли инцидент вызван человеческим фактором или поломкой реквизита. Местный шериф с помощниками ведет расследование, съемки остановлены.
Алек Болдуин — американский актер, комик и писатель. Играл в фильмах «Перл-Харбор», «На грани», «Привычка жениться», в сериалах «Плохой доктор», «Нюрнберг», «Друзья».