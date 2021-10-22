Голливудский актер Алек Болдуин застрелил оператора во время съемок фильма

Полиция разбирается в подробностях трагедии. Выясняется, был ли инцидент вызван человеческим фактором или поломкой реквизита. Местный шериф с помощниками ведет расследование, съемки остановлены.

Алек Болдуин — американский актер, комик и писатель. Играл в фильмах «Перл-Харбор», «На грани», «Привычка жениться», в сериалах «Плохой доктор», «Нюрнберг», «Друзья».

