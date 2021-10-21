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В Новосибирске произошел масштабный пожар на складах — в здании ищут людей

Пожар произошел поздним вечером

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По предварительной информации, трехэтажное здание сдают под складские помещения

По предварительной информации, трехэтажное здание сдают под складские помещения

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Вечером 21 октября в Заельцовском районе Новосибирска загорелось трехэтажное кирпичное здание на улице Дуси Ковальчук, 1, корп. 12. По предварительной информации, его сдают под складские помещения.

— В 22:33 усиленная группировка пожарно-спасательных подразделений выехала на сообщение о возгорании. Горело в помещении на втором этаже. В настоящий момент пожар ликвидируют, в том числе при помощи автолестниц. Предварительная площадь возгорания составляет 80 кв. метров. Информации о пострадавших не поступало, проводят поэтажную разведку помещений на возможное наличие людей, — сообщил представитель МЧС по Новосибирской области Артем Щербаков.

Работу пожарных осложняет плотное задымление и высокая температура

Работу пожарных осложняет плотное задымление и высокая температура

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В тушении пожара участвуют 55 человек и 16 единиц техники. Ликвидация пожара продолжается.

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горят складыпожар
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