В Новосибирске произошел масштабный пожар на складах — в здании ищут людей

Вечером 21 октября в Заельцовском районе Новосибирска загорелось трехэтажное кирпичное здание на улице Дуси Ковальчук, 1, корп. 12. По предварительной информации, его сдают под складские помещения.
— В 22:33 усиленная группировка пожарно-спасательных подразделений выехала на сообщение о возгорании. Горело в помещении на втором этаже. В настоящий момент пожар ликвидируют, в том числе при помощи автолестниц. Предварительная площадь возгорания составляет 80 кв. метров. Информации о пострадавших не поступало, проводят поэтажную разведку помещений на возможное наличие людей, — сообщил представитель МЧС по Новосибирской области Артем Щербаков.
В тушении пожара участвуют 55 человек и 16 единиц техники. Ликвидация пожара продолжается.