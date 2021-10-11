После ДТП в центре Новосибирска иномарка перевернулась на крышу — есть пострадавшие

Поздно вечером 10 октября в центре Новосибирска, на Красном проспекте, произошло ДТП, после которого один из автомобилей перевернулся на крышу.
Первое сообщение об аварии поступило на пульт оперативного дежурного службы 112 в 23 часа 23 минуты.
По информации группы новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», автомобили снесли металлический забор, отделяющий проезжую часть от тротуара. Один из автомобилей якобы лишился переднего колеса. На месте также работала реанимация.
В ГИБДД кратко сообщили, что в аварии есть пострадавшие. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Вечером в среду, 15 сентября, в центре Новосибирска автомобиль ДПС перевернулся на крышу после жесткой аварии.