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После ДТП в центре Новосибирска иномарка перевернулась на крышу — есть пострадавшие

Обстоятельства аварии выясняет ГИБДД

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Авария произошла после 23 часов

Авария произошла после 23 часов

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Поздно вечером 10 октября в центре Новосибирска, на Красном проспекте, произошло ДТП, после которого один из автомобилей перевернулся на крышу.

Первое сообщение об аварии поступило на пульт оперативного дежурного службы 112 в 23 часа 23 минуты.

По информации группы новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», автомобили снесли металлический забор, отделяющий проезжую часть от тротуара. Один из автомобилей якобы лишился переднего колеса. На месте также работала реанимация.

В ГИБДД кратко сообщили, что в аварии есть пострадавшие. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Вечером в среду, 15 сентября, в центре Новосибирска автомобиль ДПС перевернулся на крышу после жесткой аварии.

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112ДТПавтомобиль перевернулся на крышу
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