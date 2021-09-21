Мама пермского стрелка впервые прокомментировала трагедию «Mash». Женщина рассказала, что в последний раз видела сына утром 20 сентября перед тем, как уйти на работу. Тимур якобы пожелал ей доброго утра и стал собираться на занятия. По словам матери, парень всегда был тихим и спокойным мальчиком.



— Он домашний человек, никуда не ходил, ничего плохого не делал, — сказала женщина. — Редко гулял, в основном сидел дома.



Отец не жил с женой и сыном, но регулярно созванивался с сыном.



— Я сам в шоке до сих пор, прийти не могу в себя, что же он такое вообще сделал, — рассказал отец студента.



Также известно, что перед уходом из дома стрелок оставил записку. В ней он написал, что его кот «уж точно не при чем», и попросил оставить его с матерью или с другими родственниками.



Как отреагировали на ЧП?

После стрельбы в университете в Пермь вылетели главы федерального Минздрава и Минобрнауки. Изучив ситуацию, они рассказали о состоянии пострадавших во время ЧП.



Соболезнования родственникам погибших выразили многие представители власти, в том числе президент РФ Владимир Путин. Многочисленные посты со словами сочувствия и поддержки опубликовали знаменитости и простые люди. Несколько депутатов Госдумы призвали ужесточить законодательство об обороте огнестрельного оружия.



Чтобы почтить память погибших в Пермском крае объявили траур — 21 сентября в регионе приспустят флаги и отменят развлекательные мероприятия. Правительство региона пообещало выплатить материальную помощь пострадавшим и родственникам погибших. Суммы варьируются от 100 тысяч до миллиона рублей. По миллиону семьям погибших, и по полмиллиона — пострадавшим также обязался перечислить ПГНИУ.

