Самое важное о стрельбе в пермском университете
Утром, 20 сентября, всю Россию облетела новость — в пермском университете произошла стрельба, есть погибшие и пострадавшие. С тех пор в СМИ, соцсетях и на сайтах официальных ведомств появилась масса информации о происшествии. Мы систематизировали ее и публикуем всё самое важное, что нужно знать о трагедии.
Где всё случилось?
Стрельбу открыли на территории Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ). Это крупнейший вуз в Перми и старейший на Урале — он основан в 1916 году.
Вуз расположен рядом с железнодорожным вокзалом и окружен преимущественно производственными и офисными зданиями — жилых домов в окрестностях немного.
Университет полностью огорожен, пройти на территорию можно только через несколько КПП. Территория кампуса — это целый городок, внутри которого есть учебные корпуса, общежития, аллеи для прогулок, фонтан, кафе, университетский ботанический сад.
Кто и зачем устроил стрельбу?
Судя по открытой информации из соцсетей, стрельбу устроил 18-летний студент вуза Тимур Бекмансуров. Официально это не подтверждают, но накануне происшествия на странице этого молодого человека вышел пост, в котором он говорит, что планирует совершить преступление на территории ПГНИУ.
По словам парня, он не состоял в экстремистских организациях, не религиозен и аполитичен, а всё произошедшее не стоит считать терактом. Бекмансуров утверждает, что давно мечтал устроить стрельбу, и с 10-го класса откладывал деньги на покупку ружья. Скопить нужную сумму удалось в марте 2021 года.
Молодой человек пишет, что сразу после 18-летия он начал процедуру получения лицензии на владение огнестрельным оружием. Чтобы пройти тест у психолога, он нашел правильные ответы в интернете и запомнил их. Оружие он приобрел в мае.
«В первоначальном плане в качестве места для нападения я выбрал свою уже бывшую школу, но в конце марта я решил изменить место. Школа была слишком неприятным местом для того, чтобы проводить в нем последние 10 минут своей жизни, да и у детишек там не особо много путей отхода для спасения <...>, — объяснил нападавший в своем посте. — В связи с этими обстоятельствами пришлось отправляться на сдачу госэкзаменов, к которым я не готовился, в то же время я выбирал место для нападения, рассматривал разные варианты: торговые центры, ЛРО, больницы, призывной пункт, театры, вокзал. Все эти объекты не подошли мне по расписанию, нужно было место, в котором наибольшая концентрация людей будет в понедельник ближе к полудню, поэтому мне оставалось лишь ждать списки зачисленных в вузы, чтобы узнать, какое из учебных заведений подпишет себе приговор».
В результате Бекмансуров поступил в ПГНИУ. Он признался, что ему понравилась локация. По его словам, университетский кампус — «не самое худшее место, чтобы умереть».
«Всё вокруг выглядит так искусственно, как во сне, словно я наблюдаю за действиями моей оболочки от
Стрелок говорит, что не понимает, почему смерть пугает людей. По его мнению, каждый всё равно умрет, и убийство всего лишь ускорит процесс. Большинство людей он называет биомассой и биомусором, а их существование — бессмысленным.
«Единицы из вас заслуживают существования, — обращается к читателям поста Бекмансуров. — Вы придумали огромное количество идеологий, создали кучу философских учений, но ничего из этого не изменит вашей уродливой натуры. Вы жадные, эгоистичные, трусливые и злые существа, хотя и считаете себя лучше всех других биологических организмов. Будем честны, вы также считаете себя лучше меня, но почему? Наверное, потому что вы не убивали «невинных» безоружных людей? Потому что вы являетесь достойными членами общества? В вашей жизни есть смысл? Вы приносите пользу обществу? ХА-ХА-ХА. Всё, что заставляет вас оставаться законопослушными гражданами — система, которую вы сами и создали. Не будь подобные моим действия наказуемыми и порицаемыми общественностью, то вы давно уничтожили бы друг друга, все ваши низменные качества всплыли бы наружу, и вы бы узрели кем на самом деле вы все являетесь [здесь автор использует мат, мы не можем его публиковать — Прим. ред.] вас всех!».
Тем не менее несколько однокурсников показались парню достойными, чтобы жить. Он планировал дать им возможность уйти и спастись.
Как всё произошло?
По словам знакомых и соседей, утром, 20 сентября, Тимур Бекмансуров, в черной одежде, балаклаве и берцах вышел из своего дома в микрорайоне Крохалева и сел в такси. На синей Mazda он добрался до университета. Стрельба началась около 11:00. В это время молодой человек вошел на территорию ПГНИУ через КПП, расположенный ближе всего к вокзалу, у шестого корпуса. Стрелять парень начал еще у входа в кампус — об этом свидетельствуют следы от пуль на стенах пропускного пункта и припаркованных рядом автомобилях.
Telegram-канал «Baza» опубликовал полное видео с камер наблюдения университета. На записи видно, что сначала стрелок идет по улице, а затем заходит в восьмой корпус, где совершает несколько выстрелов. После этого он идет по переходу, соединяющему восьмой и шестой корпуса, стреляя по дороге в людей. Стрельба продолжилась и внутри корпусов. Чтобы спастись, некоторые студенты выпрыгивали из окон второго этажа.
В шестом корпусе нападавшего ранили и задержали. Обезвредить преступника удалось сотруднику ДПС Константину Калинину, который в момент трагедии был на посту, расположенном рядом с университетом. Также в операции принимал участие его коллега Владимир Макаров.
— Я находился на смене на улице Дзержинского, 10 и занимался оформлением ДТП, — рассказал полицейский. — В кабинет вдруг забежал очевидец и сообщил, что рядом с университетом началась стрельба. Мы с напарником выдвинулись проверять данную информацию и увидели, как из университета выбегают люди. Была слышна стрельба. Напарник организовал эвакуацию людей. Я побежал к главному входу. Очевидцы мне сказали, что стрельба слышна на втором этаже.
Константин Калинин побежал внутрь корпуса. По словам полицейского, на первом этаже он увидел вооруженного молодого человека.
— Я видел, как он спускается по лесенкам, — рассказал Константин Калинин. — Я крикнул: «Бросай!» Молодой человек направил оружие на меня и произвел выстрел. Я применил огнестрельное оружие.
Молодой человек упал, полицейский подбежал к нему и отбросил в сторону ружье, нож и патроны. После этого Калинин стал оказывать стрелку первую медицинскую помощь.
Министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев предложил президенту РФ наградить сотрудников ДПС, отличившихся при задержании вооруженного преступника.
Сколько человек погибло и пострадало в ЧП?
По данным федерального Минздрава, во время стрельбы погибли 6 человек, еще 24 пострадавшим потребовалась медицинская помощь, у 19 из них — огнестрельные ранения. В СК РФ говорят, что к врачам обратились 28 человек.
В Министерстве территориальной безопасности региона назвали имена погибших:
Энгаус Маргарита Геннадиевна — 66 лет;
Арамелев Ярослав Алексеевич — 19 лет;
Самченко Ксения Павловна — 18 лет;
Шакирова Екатерина Родомировна — 19 лет;
Айгельдина Анна Александровна — 26 лет;
Мохова Александра Юрьевна — 20 лет.
Телеграм-канал Mash опубликовал список пострадавших. По данным канала, 8 человек находятся в тяжелом состоянии. У остальных более легкие ранения, часть от госпитализации отказались.
По информации Минздрава Пермского края, погибшая Маргарита Энгаус была врачом-эндоскопистом с 39-летним стажем. Полгода назад она уволилась из Клинической больницы Свердловского района и вышла на пенсию. Как сообщают коллеги из других СМИ, женщина пришла в ПГНИУ с внуком на экскурсию и стала случайной жертвой стрелка.
Что сейчас с нападавшим?
По информации источников 59.RU, нападавший жив. Он находится в реанимации, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Сведения о смерти стрелка, которые опубликовали в некоторых СМИ, источники назвали недостоверными.
Что известно о расследовании?
В федеральном Следственном комитете сообщили, что возбудили уголовное дело по статье «Убийство двух и более человек». Председатель СК поручил расследование следователям Центрального аппарата. В Пермь направили следователей-криминалистов главного управления криминалистики ведомства.
Что говорят о нападавшем его родные и знакомые?
По словам знакомых Тимура, он переехал в Пермь из другого региона три года назад. Молодого человека характеризуют как спокойного и замкнутого, но говорят, что с ним произошло несколько неприятных случаев.
— Однажды учитель химии ему поставила двойку или тройку, хотя он делал успехи по этому предмету, в ответ Тимур выскочил из класса и крикнул, что нас всех ждет конец (нецензурно), — рассказал один из знакомых, который учился в параллельном классе. — Чуть позже на доске в их кабинете написали, что их класс «лохи». Тимур вычислил, кто сделал эту надпись и стал драться с ними. Когда его избили, он сказал им, что «расстреляет их».
Об этом же случае рассказала бывшая одноклассница предполагаемого стрелка — видео с ней опубликовали в группе «Подслушано ПГНИУ».
— 23 февраля мы поздравляли мальчиков, я вручала подарки и каждому руку жала, — вспоминает девушка. — Ему тоже руку пожала. Был такой момент, когда учительница поставила ему «3». Тогда он сказал: «Я когда-нибудь куплю оружие и всех расстреляю». Никто не воспринимал его слова всерьез. А сейчас мы в чате вспоминаем это.
Другой знакомый стрелка сообщил, что Тимур в старших классах употреблял наркотики — насвай — в школьном туалете. По словам молодого человека, у Бекмансурова был всего один друг, а в апреле он сам написал в соцсетях, что получил лицензию на оружие.
— Его мать не могла не знать, что у него есть оружие. Тем более для хранения необходимо устанавливать в квартире сейф, — добавил собеседник. — Я лично его постоянно в школьном туалете встречал. Он там насвай употреблял, кинет, побледнеет и уйдет. Ходил всегда в одном и том же костюме: в синей рубашке и брюках. Всегда сидел дома, выходил только в магазин и за водой. И даже на эти короткие прогулки он ходил в этой синей рубашке и брюках. Всегда смотрел в пол, отводил в сторону глаза. Сегодня на этаже у квартиры Тимура появились странные символы в виде знака сатаны.
Также знакомые показали скриншоты из аккаунта в Tik Tok стрелка. Там нападавший вчера, 19 сентября, написал: «Запомните этот аккаунт, 20 сентября ровно в 19:00 обо мне узнает весь мир. Будьте готовы. Бойся». Публикацию автор сопроводил своей фотографией.
Еще один знакомый стрелка сообщил, что Тимур был нацистом.
— На уроках истории он говорил, что поддерживает Гитлера и Освенцим, — сообщил собеседник. — Вообще ему нравились всего два предмета — химия и история.
Консьерж дома охарактеризовала мать стрелка положительно, как очень интеллигентную женщину.
Мама пермского стрелка впервые прокомментировала трагедию «Mash». Женщина рассказала, что в последний раз видела сына утром 20 сентября перед тем, как уйти на работу. Тимур якобы пожелал ей доброго утра и стал собираться на занятия. По словам матери, парень всегда был тихим и спокойным мальчиком.
— Он домашний человек, никуда не ходил, ничего плохого не делал, — сказала женщина. — Редко гулял, в основном сидел дома.
Отец не жил с женой и сыном, но регулярно созванивался с сыном.
— Я сам в шоке до сих пор, прийти не могу в себя, что же он такое вообще сделал, — рассказал отец студента.
Также известно, что перед уходом из дома стрелок оставил записку. В ней он написал, что его кот «уж точно не при чем», и попросил оставить его с матерью или с другими родственниками.
Как отреагировали на ЧП?
После стрельбы в университете в Пермь вылетели главы федерального Минздрава и Минобрнауки. Изучив ситуацию, они рассказали о состоянии пострадавших во время ЧП.
Соболезнования родственникам погибших выразили многие представители власти, в том числе президент РФ Владимир Путин. Многочисленные посты со словами сочувствия и поддержки опубликовали знаменитости и простые люди. Несколько депутатов Госдумы призвали ужесточить законодательство об обороте огнестрельного оружия.
Чтобы почтить память погибших в Пермском крае объявили траур — 21 сентября в регионе приспустят флаги и отменят развлекательные мероприятия. Правительство региона пообещало выплатить материальную помощь пострадавшим и родственникам погибших. Суммы варьируются от 100 тысяч до миллиона рублей. По миллиону семьям погибших, и по полмиллиона — пострадавшим также обязался перечислить ПГНИУ.
В ближайшее время рядом с университетом организуют официальный мемориал в память о погибших. Рядом с КПП у пятого корпуса уже появилось стихийное место памяти. Цветы и свечи также устанавливают в других городах страны.
Из-за стрельбы ПГНИУ отменил занятия предположительно до 27 сентября. В школах провели проверку безопасности, и в ближайшее время планируют организовать повторную. В здания не будут пускать посторонних, в том числе родителей.
Еще больше информации о стрельбе в пермском университете мы собрали в нашей онлайн-трансляции.