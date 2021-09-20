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Устроившего стрельбу в пермском университете ликвидировали

При задержании стрелок оказал вооруженное сопротивление

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По данным следователей, при стрельбе в вузе погибли 5 человек

По данным следователей, при стрельбе в вузе погибли 5 человек

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Парень, устроивший стрельбу в пермском университете, мертв. Эту информацию подтвердили губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и в Пермском государственном национальном исследовательском университете.

При задержании стрелок оказал вооруженное сопротивление.

По факту стрельбы в Пермском вузе следственный комитет возбудил дело об убийстве двух и более лиц. По данным следователей, при стрельбе в вузе 5 человек погибли, шестеро ранены.

По данным СМИ, стрельбу открыл 18-летний Тимур Бекмансуров. Он забаррикадировался в одной из аудиторий университета. Незадолго до нападения в социальных сетях появилось сообщение с подробными планами.

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