Устроившего стрельбу в пермском университете ликвидировали

Парень, устроивший стрельбу в пермском университете, мертв. Эту информацию подтвердили губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и в Пермском государственном национальном исследовательском университете.

При задержании стрелок оказал вооруженное сопротивление.



По факту стрельбы в Пермском вузе следственный комитет возбудил дело об убийстве двух и более лиц. По данным следователей, при стрельбе в вузе 5 человек погибли, шестеро ранены.

По данным СМИ, стрельбу открыл 18-летний Тимур Бекмансуров. Он забаррикадировался в одной из аудиторий университета. Незадолго до нападения в социальных сетях появилось сообщение с подробными планами.