Пассажирский самолет потерпел крушение в иркутской тайге

Пассажирский самолет совершил жесткую посадку в Иркутской области
В Иркутской области в тайге потерпел крушение пассажирский самолет. Он не долетел до места назначения, сел в тайге и разрушился. Пострадали несколько человек, еще 11 пассажиров остаются зажаты в салоне.
— Пассажирский самолет
По предварительным данным, несколько человек сумели выбраться: 4 выжили, 1 пострадал, 11 пассажиров зажаты в салоне, их состояние неизвестно.
В МЧС подтвердили жесткую посадку самолета
Приоритетной версией крушения самолета считается отказ техники, сообщает оперштаб. Борт следовал по маршруту Иркутск — Казачинское. Пожара удалось избежать.
Утром 19 июня в Кемеровской области потерпел крушение самолет L-410, в котором летели спортсмены-парашютисты. Четыре человека погибли.