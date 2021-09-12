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Пассажирский самолет потерпел крушение в иркутской тайге

Борт разрушился, 11 человек зажаты в салоне

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Самолет совершил жесткую посадку

Самолет совершил жесткую посадку

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Пассажирский самолет совершил жесткую посадку в Иркутской области

В Иркутской области в тайге потерпел крушение пассажирский самолет. Он не долетел до места назначения, сел в тайге и разрушился. Пострадали несколько человек, еще 11 пассажиров остаются зажаты в салоне.

— Пассажирский самолет L-410 совершил жесткую посадку в тайге в Иркутской области, на борту находились 16 человек, — сообщают со ссылкой на источник в экстренных службах РИА Новости.

По предварительным данным, несколько человек сумели выбраться: 4 выжили, 1 пострадал, 11 пассажиров зажаты в салоне, их состояние неизвестно.

В МЧС подтвердили жесткую посадку самолета L-410 под Иркутском с 16 людьми на борту. На поиски севшего в тайге самолета вылетел вертолет Ми-8.

Приоритетной версией крушения самолета считается отказ техники, сообщает оперштаб. Борт следовал по маршруту Иркутск — Казачинское. Пожара удалось избежать.

Утром 19 июня в Кемеровской области потерпел крушение самолет L-410, в котором летели спортсмены-парашютисты. Четыре человека погибли.

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Иркутская областькрушение самолета
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