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Маленькая девочка чудом выжила после взрыва газа в Ногинске. Она спокойно сидела перед обрывом в разрушенной комнате

Ее госпитализировали с ушибом грудной клетки и позвоночника

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Девочка сидела у самого обрыва, на месте, где раньше была стена

Девочка сидела у самого обрыва, на месте, где раньше была стена

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В первые минуты после взрыва в подмосковном Ногинске на одном из этажей дома, где произошло ЧП, обнаружили маленькую девочку, которая сидела на самом краю — там, где до сегодняшнего утра была стена. Пугающий кадр опубликовали очевидцы, и он тут же облетел интернет. За спиной малышки — перевернутая взрывом комната, упавшая на бок кроватка.

Чуть позже появилось и пугающее видео с девочкой, где прохожие успокаивают ее и уговаривают не двигаться до приезда спасателей.

Прибывшие на место происшествия спасатели эвакуировали девочку. Сейчас ее госпитализировали. Она находится в больнице, и ее жизни ничего не угрожает. Обошлось без серьезных травм — у ребенка ушиб грудной клетки и позвоночника.

Эпицентр взрыва в ногинской многоэтажке находился на четвертом этаже. Предварительная причина случившегося — утечка газа. В администрации Богородского городского округа рассказывают, что проверку газового оборудования в доме проводили в мае этого года, нарушений специалисты не выявили.

Взрыв в ногинской многоэтажке произошел 8 сентября в районе 06:50 утра. По последним данным, в результате ЧП погибли два человека, семеро (в том числе два ребенка) пострадали.

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