Новосибирцу вынесли приговор из-за лифта, в шахту которого два года подряд падали люди

Суд в Новосибирске вынес приговор 55-летнему директору одного из предприятий. Его компании принадлежало одно из зданий на проспекте Дзержинского, где в шахту лифта дважды падали люди.
Название предприятия в Следственном управлении СК РФ по НСО не разглашают. Директора осудили на 3 года условно по ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека»).
Согласно материалам дела, в собственности компании был комплекс зданий и сооружений, в том числе многоэтажное здание с грузовым лифтом. Помещения сдавались в аренду.
В июне 2015 года в открытую шахту лифта упал 44-летний мужчина — он работал водителем-экспедитором и доставлял в тот день груз арендаторам помещений. После падения мужчина получил множественные телесные повреждения.
В июне 2016 года в шахту лифта вновь упал один из работников организации, которая арендовала помещение на территории предприятия. Этот человек получил серьезные травмы и погиб на месте.
Как установили следователи, трагические события произошли по нескольким причинам: истечение нормативного срока службы лифта и отсутствие людей для его обслуживания.
— Лифт длительное время не ремонтировался, зона его обслуживания не имела достаточного для безопасного использования уровня освещения, а механизм запирания створок шахты лифта находился в неисправном состоянии. В совокупности указанные обстоятельства делали использование лифта опасным для жизни и здоровья пользователей, состояли в прямой связи с произошедшими случаями травмирования людей, — сообщили в пресс-службе СК РФ по Новосибирской области. Вынося приговор, суд учел, что обвиняемый возместил моральный и материальный вред.
В октябре 2020 года в Калининском районе на стройке погиб рабочий. Мужчину зажало между ковшом и радиатором экскаватора, от полученных травм он погиб на месте. В декабре 2019 года рабочий упал в шахту лифта строящегося здания в Калининском районе и погиб. Мужчина выполнял работу в качестве каменщика — возводил стену с внешней стороны шахты лифта.