Новосибирцу вынесли приговор из-за лифта, в шахту которого два года подряд падали люди

Суд в Новосибирске вынес приговор 55-летнему директору одного из предприятий. Его компании принадлежало одно из зданий на проспекте Дзержинского, где в шахту лифта дважды падали люди.

Название предприятия в Следственном управлении СК РФ по НСО не разглашают. Директора осудили на 3 года условно по ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека»).

Согласно материалам дела, в собственности компании был комплекс зданий и сооружений, в том числе многоэтажное здание с грузовым лифтом. Помещения сдавались в аренду.