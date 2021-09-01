«Педофилам не нужны наши слегка оголенные ягодицы»: как мать сделала бизнес на продаже сомнительных фото 13-летней дочери

На грани фола — так можно охарактеризовать пикантные фотографии 13-летней школьницы из Красноярска, появившиеся на днях в Сети. Анонимный блогер рассказала безумную историю про то, как мама девочки построила бизнес на продаже неоднозначных снимков своего чада, даже оформив ИП под это. Темой уже заинтересовались правоохранительные органы. Что не так в этой истории — в материале журналистов NGS24. RU.
В тексте все имена действующих лиц истории изменены из соображений этики и по требованию законодательства. По тем же причинам в тексте нет особенно откровенных фото, о которых говорится в материале.
Взрослая грация маленькой девочки
Анонимный блогер под ником Инсаландр на блог-платформе «Телеграма» опубликовала расследование об индустрии по торговле неоднозначными детскими фотографиями. Она показала несколько историй, просочившихся в СМИ, а потом продемонстрировала целую пачку аккаунтов в соцсетях, где родители открыто торгуют, мягко скажем, неоднозначными снимками своих детей. От общего перешла к частному — поделилась похожей историей про девочку из Красноярска.
Автор расследования утверждает, что мама девочки Галина с 9 лет, как отдала дочь на гимнастику, торгует в интернете ее снимками в соответствующем стиле — «шпагаты, прыжки, странные позы». Есть и те, что не имеют к гимнастике никакого отношения — с каблуками и макияжем. Для продвижения этих фотосессий ведется несколько аккаунтов в «Инстаграме». На основной подписано больше 300 тысяч человек, на второй — 50 тысяч, третий недоступен. Подписчиков оттуда активно призывают уходить на сторонний сайт и платно подписываться на фотосессии с девочкой.
Показала Инсаландр и сайт в домене.tb.ru, на котором продаются фото девочки. Посетители на нем видят разноплановые заглавные фото, за которыми скрыты целые фотосессии — так называемые паки. При желании они могут купить любой из них — стоимость варьируется от нескольких сотен до нескольких тысяч рублей.
Вспомнила блогер и про то, как год назад эта история уже всплывала в публичном пространстве. Тогда администратор сайта модельной школы Fresh Models, покупавший фото девочки, якобы обнаружил там обнаженку. Редакции NGS24.RU не удалось найти в публичном доступе того материала админа, только в перепечатке Инсаландр. В модельной школе нам категорически отказались комментировать эту историю.
По мнению самой блогера, для легализации своей деятельности мама использует ИП с видом деятельности «в области исполнительских искусств», открытое с 2019 года.
— Пользуясь пробелами в УК РФ и пуская пыль в глаза словами «сертификат», «лицензия в США», человек продает свою родную дочь. Она не отрицает интерес взрослых незнакомых мужчин к своей дочери, не отрицает факт получения подарков и путешествий за счет спонсоров. Выставляя этот интерес и спонсирование за восхищение талантами дочери, мать получает на руки карт-бланш, а рядовые пользователи соцсетей могут не понимать уловок с сертификатом и лицензированием ее деятельности, — объяснила NGS24.RU автор материала Инсаландр.
Согласно данным «Контур.Фокуса», мама девочки ищет себя в бизнесе давно. Начиная с 2002 года у нее было несколько ИП с разными видами деятельности — в области телефонной связи и по розничной торговле напитками и табаком. Она также входила в число учредителей трех фирм: одна занималась информационными технологиями и вычислительной техникой, другая — парикмахерскими услугами, третья — деятельностью по письменному и устному переводу. Сейчас осталось лишь одно ИП, о котором сказано выше. Про отца девочки ничего не известно.
«Друг», «вдохновитель», «спонсор» — стань кем хочешь для маленькой девочки
Журналист NGS24.RU связался с матерью девочки. Женщина категорически отрицает публикацию и распространение обнаженных фотографий. Она настаивает, что все эти фотографии были сделаны для личного архива, а продавались только пристойные кадры.
— В Сети есть скрин переписки с вами, где якобы у вас на английском спрашивают, какие фотографии в паке за 200$, на что был ответ, что Инесса везде на фото голая…
— Вот представьте, если бы я так ответила. Неужели так трудно было найти голое фото? Мне этот скрин очень знаком, его выставил администратор педофильного сайта Fresh Models. Я с ним вела войну. Потому что до этого я с этим человеком общалась. Я пишу только на русском языке. Говорю: вот наша с тобой переписка, я сохранила диалог. Я открываю наш с ним диалог, до 17-го числа всё было стерто. Это же фактически натуральный подлог. Этот же скриншот можно подделать!
На этом сайте еще был ее голый фотошоп. Я написала обращение через хост по поводу публикации пошлятины. И комментируют! И я не знала, что переписываюсь с администратором этого сайта! А потом всё это убирается и ставится этот плакат. Это ложь! Я не понимаю, зачем всё это делалось. Это наши личные с ним отношения. У него был очень грязный сайт. Мой знакомый очень сильно на него наехал, чем его унизил. У меня все переписки есть, я могу показать все скрины этой переписки с администратором сайта, — настаивает женщина.
Корреспондент NGS24.RU попросил отправить скрины переписок, но получил отказ от героини, мотивированный тем, что она готовится подать заявление в правоохранительные органы и не хочет публиковать их раньше времени. Что же касается откровенных фотосессий:
— У меня есть доказательства по поводу слива этих фотографий. Это мои домашние фотографии. Их целенаправленно украл один человек. У меня была путаница с «Яндекс.Диском». Мне этот человек дал е-мейл, я туда сохраняла все фотографии. У меня есть скриншот, когда он написал, что ищет людей, которые разместят эти фотографии в педофильной паутине…
— Галина, у меня вопрос другого характера. Ваша дочь на фотографиях в откровенных позах, в откровенной одежде — такого плана фотографии и пользуются спросом у педофилов. Соответственно, вопрос — зачем вы фотографировали свою дочь таким образом?
— (Рассказывает про конкретный набор фото. — Прим. ред.) Я не фотографировала! Это было видео, когда она на балконе занималась! Это скриншоты видео. И это не откровенный наряд, этот наряд я сшила по обычному гимнастическому костюму. А потом из них взяли и сделали голый фотошоп. Я бы такие фотографии ни за что не выставила. А этот парень взял и выложил в Сеть для педофилов. Когда он выгружал их в темный интернет, он написал: «Вот, мама, теперь моя кровь перестала литься. С Рождеством!» Я вам не могу всего рассказывать, что мы теперь — детектив писать будем?
— А фотография Инессы в ванной — это не фото Инессы? На них не ваша дочь?
— Где она в ванной — да.
— Хорошо, он эту фотографию выложил в Сеть, но кто-то же ее сделал?
— Это я сделала для личного архива.
— Каким тогда образом она оказалась в публичном доступе?
— Говорю же, он ее выставил! У меня есть скриншот, где он их выставлял и подписывал своим именем!
— Сменим тему. Вы в 2019 году создали ИП, с какой целью?
— В смысле с какой целью? У нас же новостная лента: тиктоки, фотосессии, новости, подписки — я всё вот это делаю. Я же должна платить налоги!
— Налоги же вы платите с доходов. Каких доходов?
— С доходов от сайта.
— То есть вы продаете фотографии Инессы? Всем желающим?
— Да, у меня есть платные подписки. Это доходы блогеров, доходы инстаграмеров — это абсолютно нормально. Я не продаю откровенные фотографии. Все, что на сайте, — это в открытом доступе. Они не откровенные! Те люди, которые покупают подписку, — они не педофилы. Это люди, которые участвуют, следят за нами, общаются, может, это как спонсорское отношение. Просто хорошее отношение к ребенку. Очень много восторженных прекрасных отзывов. Почему вы всё в одну кучу валите? Да педофилам не нужны наши дорогие слегка оголенные ягодицы. Они пойдут на другие сайты, их не интересуют личность. Здесь же речь идет о фанатах — здесь нет ничего такого, чего нет в «Инстаграме», — объяснила мать.
Так же, как с «Инстаграмом», у девочки было несколько сайтов. Тот, что показывала Инсаландр с доменом.tb.ru, по словам мамы, сейчас уже не работает — к нему нет доступа, он не приносит прибыли. Зарабатывает она на сайте с доменом.com. Он полностью на английском языке, с формой для оплаты подписок, новостями и более-менее пристойными фотографиями, с рассказами о поездках и жизни Инессы. Как сообщается на сайте, подписки есть трех видов: «друг» за 500 рублей, «вдохновитель» за 3990 рублей и «спонсор» — за 9009 рублей. От других ресурсов, которые могут размещать фото Инессы, мама открестилась.
— Мы планируем в дальнейшем переделать сайт для рекламы одежды, как только у нас сформируется собственный бренд, — говорит Галина.
Реакция властей
В настоящее время прокуратура Красноярского края проводит проверку по данному факту. В Следственном комитете края сообщили, что до этого дело уже находилось в ведении следователей, но после проведенной проверки уголовное дело было прекращено. Однако глава федерального ведомства Александр Бастрыкин 31 августа поручил руководителю красноярского отделения СК предоставить доклад о проведенных ранее следственных действиях и экспертизах по данному факту.
Полнее всего на тему высказалась уполномоченная по правам ребенка в Красноярском крае Ирина Мирошникова:
— С такой ситуацией мы столкнулись впервые и уже, конечно, работаем по данной теме. Мы уже получили быструю реакцию от Роскомнадзора, прокуратуры и полиции. Я не могу сказать, что такие дела встречаются часто. Однозначно мы посмотрели, что было представлено: фотографии недвусмысленны и интерес к этой теме обоснованный.
Родители часто продвигают своих детей через Сеть — в социальных сетях можно продвигать ребенка только с согласия его родителей, больше никого — и, как правило, это творческие успехи, спортивные достижения. Но то, что мы увидели, — это неправильно. Но нужно в этом внимательно разбираться. Квалификация этих действий в компетенции правоохранительных органов, — надеется уполномоченная.
Мы следим за развитием событий.