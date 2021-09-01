«Педофилам не нужны наши слегка оголенные ягодицы»: как мать сделала бизнес на продаже сомнительных фото 13-летней дочери

Так же, как с «Инстаграмом», у девочки было несколько сайтов. Тот, что показывала Инсаландр с доменом.tb.ru, по словам мамы, сейчас уже не работает — к нему нет доступа, он не приносит прибыли. Зарабатывает она на сайте с доменом.com. Он полностью на английском языке, с формой для оплаты подписок, новостями и более-менее пристойными фотографиями, с рассказами о поездках и жизни Инессы. Как сообщается на сайте, подписки есть трех видов: «друг» за 500 рублей, «вдохновитель» за 3990 рублей и «спонсор» — за 9009 рублей. От других ресурсов, которые могут размещать фото Инессы, мама открестилась.

— Мы планируем в дальнейшем переделать сайт для рекламы одежды, как только у нас сформируется собственный бренд, — говорит Галина.

Реакция властей

В настоящее время прокуратура Красноярского края проводит проверку по данному факту. В Следственном комитете края сообщили, что до этого дело уже находилось в ведении следователей, но после проведенной проверки уголовное дело было прекращено. Однако глава федерального ведомства Александр Бастрыкин 31 августа поручил руководителю красноярского отделения СК предоставить доклад о проведенных ранее следственных действиях и экспертизах по данному факту.

Полнее всего на тему высказалась уполномоченная по правам ребенка в Красноярском крае Ирина Мирошникова:



— С такой ситуацией мы столкнулись впервые и уже, конечно, работаем по данной теме. Мы уже получили быструю реакцию от Роскомнадзора, прокуратуры и полиции. Я не могу сказать, что такие дела встречаются часто. Однозначно мы посмотрели, что было представлено: фотографии недвусмысленны и интерес к этой теме обоснованный.



Родители часто продвигают своих детей через Сеть — в социальных сетях можно продвигать ребенка только с согласия его родителей, больше никого — и, как правило, это творческие успехи, спортивные достижения. Но то, что мы увидели, — это неправильно. Но нужно в этом внимательно разбираться. Квалификация этих действий в компетенции правоохранительных органов, — надеется уполномоченная.



Мы следим за развитием событий.