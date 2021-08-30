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В Калининском районе водитель «Тойоты» сбил 8-летнюю девочку

Ребенка увезли в больницу

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На месте работает экипаж ГИБДД

На месте работает экипаж ГИБДД

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Вечером в понедельник, 30 августа, в Калининском районе Новосибирска водитель «Тойоты» сбил ребенка, переходящего дорогу.

— В 20 часов 50 минут на территории Калининского района водитель 1993 года рождения, двигаясь на автомобиле «Тойота-Королла Ранкс», у дома № 88 по улице Объединения совершил наезд на пешехода (девочку 2013 года рождения), которая двигалась в зоне пешеходного перехода, — сообщили в городской Госавтоинспекции.

С предварительным диагнозом «ушибы, сотрясение головного мозга» ребенка увезли в больницу. На месте работает экипаж ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Вечером в четверг, 26 августа, в Октябрьском районе Новосибирска на Гусинобродском шоссе, 60а водитель «Жигулей» сбил 17-летнюю девочку.

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ГИБДДДТПсбил ребенка
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