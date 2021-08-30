В Калининском районе водитель «Тойоты» сбил 8-летнюю девочку

Вечером в понедельник, 30 августа, в Калининском районе Новосибирска водитель «Тойоты» сбил ребенка, переходящего дорогу.
— В 20 часов 50 минут на территории Калининского района водитель 1993 года рождения, двигаясь на автомобиле «Тойота-Королла Ранкс», у дома
С предварительным диагнозом «ушибы, сотрясение головного мозга» ребенка увезли в больницу. На месте работает экипаж ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Вечером в четверг, 26 августа, в Октябрьском районе Новосибирска на Гусинобродском шоссе, 60а водитель «Жигулей» сбил 17-летнюю девочку.