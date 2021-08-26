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16-летняя сибирячка сбежала из дома, чтобы выйти замуж под Краснодаром — девушку ищет полиция

Полицейские проводят мероприятия по возврату девушки домой к отцу

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Подростки сбежали из Новосибирска в Краснодар, чтобы пожениться

Подростки сбежали из Новосибирска в Краснодар, чтобы пожениться

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Полиция ищет 16-летнюю девушку, сбежавшую от родителей в Армавир

Новосибирские полицейские ищут несовершеннолетнюю девочку, сбежавшую из дома в городе Обь. Вчера, 25 августа, 16-летняя сибирячка уехала со своим возлюбленным — 16-летним жителем Армавира в Краснодарском крае.

Девочка взяла с собой паспорт и сумку с вещами. В полицию с заявлением о пропавшей дочери обратился ее отец, сообщил НГС источник в правоохранительных органах.

— Полицейскими было установлено, что девушка уехала не одна, а со своим парнем — 16-летним подростком из Армавира. На неустановленном транспорте беглецы едут на родину парня. Позже девочка связалась с отцом и отправила видеообращение, в котором сообщила, что выходит замуж, — добавил источник.

В полиции подтвердили факт обращения мужчины с заявлением о пропаже несовершеннолетней дочери.

— В настоящее время сотрудниками полиции предположительное местонахождение девочки с молодым человеком установлено, полицейские продолжают мероприятия, направленные на возвращение девушки к законным представителям, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Девочка на учете в ПДН не состоит и никогда ранее не уходила из дома.

В конце 2019 года в Новосибирске также пропадали влюбленные подростки: сначала в розыск объявляли 15-летнюю девушку, а затем и 17-летнего парня.

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