В ДТП на Бердском шоссе пострадал мотоциклист — образовалась пробка

Сегодня вечером на пересечении улиц Старое шоссе и Тухачевского в районе остановки «Матвеевка» произошло ДТП с участием мотоциклиста. Движение в сторону Бердска до сих пор затруднено.
— Столкновение произошло в районе Старого шоссе, 85. Столкнулись Toyota Land Cruiser и мотоцикл. Мотоциклиста доставили в больницу. Диагноз устанавливается, — сообщила НГС инспектор отдела ГИБДД УВД России по Новосибирску Ольга Ларионова.
1 августа на Бердском шоссе разбился мотоциклист. Автомобили тогда простояли в пробке до разъезда Иня несколько часов.