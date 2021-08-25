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В ДТП на Бердском шоссе пострадал мотоциклист — образовалась пробка

Авария произошла около двух часов назад, но движение до сих пор затруднено

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Мотоциклиста увезли в больницу

Мотоциклиста увезли в больницу

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Сегодня вечером на пересечении улиц Старое шоссе и Тухачевского в районе остановки «Матвеевка» произошло ДТП с участием мотоциклиста. Движение в сторону Бердска до сих пор затруднено.

Движение в сторону Бердска до сих пор затруднено.

Движение в сторону Бердска до сих пор затруднено.

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— Столкновение произошло в районе Старого шоссе, 85. Столкнулись Toyota Land Cruiser и мотоцикл. Мотоциклиста доставили в больницу. Диагноз устанавливается, — сообщила НГС инспектор отдела ГИБДД УВД России по Новосибирску Ольга Ларионова.

1 августа на Бердском шоссе разбился мотоциклист. Автомобили тогда простояли в пробке до разъезда Иня несколько часов.

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ДТПмотоцикл попал в ДТП
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