Сибиряков пыталась задавить, а затем избила пьяная компания на Ключ-Камышенском плато

Прошлой ночью многие сибиряки любовались эффектной луной. Среди них были жители Новосибирска Александра и Юрий. Сделать это решили на Ключ-Камышенском плато в Октябрьском районе. Место выбрали не случайно — это самая высокая точка города, отсюда хорошо видно звездное небо. Только на небо взглянуть в ту ночь им не довелось — когда они шли по лесополосе возле горнолыжного клуба, на них сначала наехал автомобиль, а затем из него вышли несколько человек и стали недовольных пешеходов избивать.
— Не было никакого конфликта. Они ехали по дороге, хотя это водоохранная зона и на автомобилях сюда нельзя. Видимо, они решили нас попугать, но перестарались и сбили. Я встала, стала их снимать. Им это не понравилось, и они стали нас бить. Трое напали на молодого человека, двое — на меня. В машине еще была девушка, она что-то кричала. Парни были явно в опьянении, требовали отдать им телефоны, угрожали пистолетом. В итоге у нас сильные ушибы, кровоподтеки на теле и лице, у меня шатаются два зуба. Телескоп сломан, — рассказывает потерпевшая.
В полиции подтвердили инцидент.
— Поступило заявление. По данному факту проводится проверка. Идут оперативно-разыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению данного правонарушения, — сообщили в полиции.
Это не единственный случай. Месяцем ранее здесь напали на соседку Александры.
— В тот день я гуляла в парке, эта парочка подъехала ко мне вплотную, когда я разговаривала по телефону. Молодой человек был не совсем в адеквате, говорил какие-то несвязные вещи. Я ушла от них, но в какой-то момент он налетел на меня сзади. Он выбросил мои очки, схватил за шею, наклонил к земле, пинал и бил по лицу и ногам, угрожал ножом. Он был с девушкой. Выглядели они прилично. После происшествия я была очень испугана, пришлось обращаться к психологам.
Юлия до сих пор не может прийти в себя и всерьез думает сменить место жительства:
— В этот лес теперь зайти страшно, думаю теперь переезжать. Когда я пять лет назад переезжала в этот район, тут было все тихо и спокойно. Теперь в магазин даже днем хожу с баллончиком. Нашла ли нападавшего полиция — я не узнала, потому что не дозвонилась до участкового.
Ранее мы сообщали, что новосибирец приехал на встречу с девушкой на Михайловскую набережную, а его избили, раздели и выбросили за перила.