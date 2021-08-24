Сибиряков пыталась задавить, а затем избила пьяная компания на Ключ-Камышенском плато

Прошлой ночью многие сибиряки любовались эффектной луной. Среди них были жители Новосибирска Александра и Юрий. Сделать это решили на Ключ-Камышенском плато в Октябрьском районе. Место выбрали не случайно — это самая высокая точка города, отсюда хорошо видно звездное небо. Только на небо взглянуть в ту ночь им не довелось — когда они шли по лесополосе возле горнолыжного клуба, на них сначала наехал автомобиль, а затем из него вышли несколько человек и стали недовольных пешеходов избивать.



— Не было никакого конфликта. Они ехали по дороге, хотя это водоохранная зона и на автомобилях сюда нельзя. Видимо, они решили нас попугать, но перестарались и сбили. Я встала, стала их снимать. Им это не понравилось, и они стали нас бить. Трое напали на молодого человека, двое — на меня. В машине еще была девушка, она что-то кричала. Парни были явно в опьянении, требовали отдать им телефоны, угрожали пистолетом. В итоге у нас сильные ушибы, кровоподтеки на теле и лице, у меня шатаются два зуба. Телескоп сломан, — рассказывает потерпевшая.