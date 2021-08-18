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На врача из Новосибирска завели дело о взятках — медика подозревают в торговле липовыми диагнозами

Это уже второе уголовное дело травматолога городской поликлиники

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Во взятничестве обвиняют заведующего одним из отделений поликлиники

Во взятничестве обвиняют заведующего одним из отделений поликлиники

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В Новосибирске врача подозревают во взятке за справку с липовым диагнозом

Под уголовное дело попал заведующий травматологией городской клинической поликлиники №2. 44-летнего врача обвиняют в получении взятки за предоставление фальшивых справок.

За 70 тысяч рублей он предоставил призывнику справку с фальшивым диагнозом, не позволяющим проходить службу в армии. Преступление было совершено в период с октября 2017 года по апрель 2018 года. Все происходило в его рабочем кабинете в поликлинике, сообщил НГС источник в правоохранительных органах.

— В марте 2021 года на данного врача завели уголовное дело за аналогичное преступление — его обвиняют по части 3 статьи 290 УК РФ (Получение взятки должностным лицом за незаконные действия), следователями выявлен новый эпизод, — добавил источник.

Как следует из информации на официальном сайте медучреждения, врач закончил Челябинскую государственную медицинскую академию по специальности «Травматология и ортопедия». Занимает должность заведующего структурного отделения.

В декабре прошлого года бывшая заведующая колопроктологическим отделением ГКБ № 2 признана виновной в служебном подлоге и мошенничестве. Суд назначил ей наказание в виде 1,5 лет условно с испытательным сроком в 1,5 года и штрафом в размере 7 тысяч рублей.

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