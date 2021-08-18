На врача из Новосибирска завели дело о взятках — медика подозревают в торговле липовыми диагнозами

Под уголовное дело попал заведующий травматологией городской клинической поликлиники №2. 44-летнего врача обвиняют в получении взятки за предоставление фальшивых справок.



За 70 тысяч рублей он предоставил призывнику справку с фальшивым диагнозом, не позволяющим проходить службу в армии. Преступление было совершено в период с октября 2017 года по апрель 2018 года. Все происходило в его рабочем кабинете в поликлинике, сообщил НГС источник в правоохранительных органах.



— В марте 2021 года на данного врача завели уголовное дело за аналогичное преступление — его обвиняют по части 3 статьи 290 УК РФ (Получение взятки должностным лицом за незаконные действия), следователями выявлен новый эпизод, — добавил источник.

