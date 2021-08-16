8-летний ребенок и мужчина погибли в ночном ДТП под Новосибирском. Ещё четверо в больнице

В Новосибирской области 8-летний ребенок погиб в ДТП
Ночью 16 августа в Черепановском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП. Погибли мужчина и ребенок.
— В 00:15 водитель автомобиля Great Wall, следуя со стороны Новосибирска в сторону Барнаула, выехал на полосу для встречного движения, где столкнулся со встречным грузовым автомобилем Hino Ranger, а затем с попутным автомобилем Mercedes-Benz 1992 HR, — сообщил Сергей Страдымов, начальник отделения пропаганды УГИБДД по региону.
На месте скончался водитель внедорожника — мужчина 1991 года рождения и ребенок-пассажир этой же машины 2013 года рождения.
— В больницу с различными травмами доставлены две женщины 1975 и 1983 года рождения, 17-летняя девушка и 17-летний парень — все пассажиры Great Wall, — добавили в ведомстве.
Сейчас по факту аварии проводится проверка.
14 августа в Татарском районе Новосибирской области в результате столкновения автомобилей погибли два человека, одна из них — девочка подросток. Водителей с разными травмами доставили в больницу. Мы публиковали фото с места.