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8-летний ребенок и мужчина погибли в ночном ДТП под Новосибирском. Ещё четверо в больнице

Внедорожник столкнулся с грузовиком на встречке

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Водитель и пассажир внедорожника погибли на месте

Водитель и пассажир внедорожника погибли на месте

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В Новосибирской области 8-летний ребенок погиб в ДТП

Ночью 16 августа в Черепановском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП. Погибли мужчина и ребенок.

— В 00:15 водитель автомобиля Great Wall, следуя со стороны Новосибирска в сторону Барнаула, выехал на полосу для встречного движения, где столкнулся со встречным грузовым автомобилем Hino Ranger, а затем с попутным автомобилем Mercedes-Benz 1992 HR, — сообщил Сергей Страдымов, начальник отделения пропаганды УГИБДД по региону.

На месте скончался водитель внедорожника — мужчина 1991 года рождения и ребенок-пассажир этой же машины 2013 года рождения.

— В больницу с различными травмами доставлены две женщины 1975 и 1983 года рождения, 17-летняя девушка и 17-летний парень — все пассажиры Great Wall, — добавили в ведомстве.

Сейчас по факту аварии проводится проверка.

Пассажиры внедорожника сейчас в больнице

Пассажиры внедорожника сейчас в больнице

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У Great Wall полностью смяло переднюю часть

У Great Wall полностью смяло переднюю часть

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Водитель фуры не пострадал

Водитель фуры не пострадал

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14 августа в Татарском районе Новосибирской области в результате столкновения автомобилей погибли два человека, одна из них — девочка подросток. Водителей с разными травмами доставили в больницу. Мы публиковали фото с места.

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ГИБДДДТПаварияобгон
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