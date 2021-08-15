На Димитровском мосту после аварии перевернулся автомобиль — есть пострадавшие

Ровно в полночь на Димитровском мосту в Новосибирске после ДТП на крышу перевернулся автомобиль. Об этом в редакцию НГС сообщила очевидица происшествия.
Последствия аварии попали на видео. На записи видно, как к перевернутой машине подбегают люди.
На пульт оперативного дежурного службы «112» сообщение об аварии поступило в
— ДТП с пострадавшими. Столкнулись автомобиль Honda CR-V и автомобиль BMW на Димитровском мосту, напротив «Ленты». Мешают движению. Скорая прибыла на место.
В Госавтоинспекции Новосибирска добавили, что на место выдвинулся экипаж ГИБДД для выяснения обстоятельств случившегося.
В четверг, 12 августа, около пяти часов утра на