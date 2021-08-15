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На Димитровском мосту после аварии перевернулся автомобиль — есть пострадавшие

Очевидцы прислали видео последствий ДТП

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На место выехали скорая и ГИБДД

На место выехали скорая и ГИБДД

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Ровно в полночь на Димитровском мосту в Новосибирске после ДТП на крышу перевернулся автомобиль. Об этом в редакцию НГС сообщила очевидица происшествия.

Последствия аварии попали на видео. На записи видно, как к перевернутой машине подбегают люди.

На пульт оперативного дежурного службы «112» сообщение об аварии поступило в 00:01:

— ДТП с пострадавшими. Столкнулись автомобиль Honda CR-V и автомобиль BMW на Димитровском мосту, напротив «Ленты». Мешают движению. Скорая прибыла на место.

В Госавтоинспекции Новосибирска добавили, что на место выдвинулся экипаж ГИБДД для выяснения обстоятельств случившегося.

В четверг, 12 августа, около пяти часов утра на 66-м километре автодороги Ленинск-Кузнецкий — Промышленная — Журавлево произошла авария с участием микроавтобуса. Автомобиль перевернулся.

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ГИБДДДимитровский мостперевернулся автомобиль
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