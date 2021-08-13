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Момент взрыва автобуса в Воронеже попал на видео, число пострадавших выросло до 14

Транспортное средство не было оборудовано газом

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Обломки автобуса исследуют на следы взрывчатых веществ

Обломки автобуса исследуют на следы взрывчатых веществ

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В автобусе, который взорвался на остановке в Воронеже, не было газового оборудования. Число пострадавших при взрыве выросло до 14. Момент ЧП зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Один пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии, двое — в состоянии средней тяжести, сообщили в Минздраве Воронежской области. На момент ЧП в автобусе было 35 пассажиров. Пострадали 14 из них, одной из пассажирок ампутировали ноги.

— Мы стояли на остановке, люди садились в автобус. Уезжать и такой хлопок: стекла полетели, дым. Я даже не понял, что произошло, — рассказал водитель взорвавшегося автобуса, Алексей. — Примерно 30 человек было в автобусе. Помогали люди, я сам, выводили пострадавших.

На видео момента взрыва видно большое количество дыма, возникшее после, что не характерно для взрыва газа.

По данным властей, автобус прошел техосмотр 6 августа 2021-го как оснащенный дизельным двигателем. По словам специалистов, судя по разрушениям, взрывная волна ушла наверх, разорвав стенки и крышу автобуса. Сейчас на месте работают взрывотехники ФСБ.

С пятницы в Воронеже будут просить пассажиров обращать внимание на любые посторонние предметы в автобусах, заявил губернатор Воронежской области, который находится на месте ЧП.

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ВоронежФСБвзрыввзорвался автобус
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