Момент взрыва автобуса в Воронеже попал на видео, число пострадавших выросло до 14

По данным властей, автобус прошел техосмотр 6 августа 2021-го как оснащенный дизельным двигателем. По словам специалистов, судя по разрушениям, взрывная волна ушла наверх, разорвав стенки и крышу автобуса. Сейчас на месте работают взрывотехники ФСБ.



С пятницы в Воронеже будут просить пассажиров обращать внимание на любые посторонние предметы в автобусах, заявил губернатор Воронежской области, который находится на месте ЧП.