В Воронеже взорвался автобус, полный пассажиров

В Воронеже взорвался пассажирский автобус, полный людей. Обломки транспортного средства разбросало на несколько метров.
Пострадали 12 человек. Одной из пассажирок взрывной волной оторвало ноги. На месте работают 7 бригад скорых, едет еще одна.
— По предварительным данным, в автобусе оказался неисправен один из баллонов, установленных на крыше. Произошла утечка, и прогремел взрыв, — сказал собеседник Интерфакса в службах транспортного надзора региона.
При этом, по словам очевидцев, сотрудникам МЧС водитель автобуса заявил, что его транспортное средство не было оборудовано газовыми баллонами и работало на дизельном топливе.
На место происшествия прибыли эксперты-криминалисты ФСБ. Обломки исследуют на следы взрывчатых веществ.