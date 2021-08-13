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В Воронеже взорвался автобус, полный пассажиров

По меньшей мере 5 человек ранены

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Обломки исследуют на следы взрывчатых веществ, водитель автобуса, по словам очевидцев, заявил сотрудникам МЧС, что использовал дизельное топливо, а не газ

Обломки исследуют на следы взрывчатых веществ, водитель автобуса, по словам очевидцев, заявил сотрудникам МЧС, что использовал дизельное топливо, а не газ

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В Воронеже взорвался пассажирский автобус, полный людей. Обломки транспортного средства разбросало на несколько метров.

Пострадали 12 человек. Одной из пассажирок взрывной волной оторвало ноги. На месте работают 7 бригад скорых, едет еще одна.

— По предварительным данным, в автобусе оказался неисправен один из баллонов, установленных на крыше. Произошла утечка, и прогремел взрыв, — сказал собеседник Интерфакса в службах транспортного надзора региона.

При этом, по словам очевидцев, сотрудникам МЧС водитель автобуса заявил, что его транспортное средство не было оборудовано газовыми баллонами и работало на дизельном топливе.

На место происшествия прибыли эксперты-криминалисты ФСБ. Обломки исследуют на следы взрывчатых веществ.

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ВоронежФСБвзрыввзорвался автобус
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