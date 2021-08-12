«Все, кто в хвосте сидел, выплыли»: выживший в крушении вертолета на Камчатке рассказал, как всё произошло

В районе Кроноцкого заповедника на Камчатке продолжаются поиски пассажиров и членов экипажа
Ми-8 с тринадцатью пассажирами и тремя членами экипажа совершил жесткую посадку на Курильском озере. Первыми о трагедии узнали сотрудники Кроноцкого заповедника — они услышали хлопок об воду и отправились туда на лодках, пишет ТАСС. Восемь человек удалось спасти, их доставили в краевую больницу. Двое в тяжелом состоянии, но всё же не вызывают опасений у медиков.
Среди пассажиров также был ребенок — его судьба до сих пор неизвестна. По данным ТАСС, отца мальчика удалось спасти. Шансов на то, что оставшиеся восемь человек живы, практически нет. По словам работников заповедника, температура воды в озере около
Baza опубликовала рассказ одного из выживших пассажиров — Георгия Кованцева. Он рассказал, что никто из экипажа не говорил о неполадках — полет проходил в штатном режиме.
— Никто не сообщал [о неполадках], потому что всё было штатно, оборудование работало в полном объеме. Началось снижение для посадки сквозь облако тумана, — рассказывает пассажир. — Туман был в виде молока. Довольно плотный и густой. И просто началось плавное снижение на нормальных оборотах двигателя. И в конце концов оно кончилось ударом об воду, после чего пошел крен на нос и мгновенно затопило борт. Я увидел щель в задней рампе. Она, видимо, при ударе раскрылась. Я увидел там щель размером с ладонь. Просунул туда ладонь, а потом всё остальное. Она открылась с помощью воды. И таким образом все, кто в хвосте сидел, выплыли. Их ровно половина. Восемь человек.
Следственный комитет на транспорте уже завел уголовное дело.
— По предварительной информации, 12 августа 2021 года около 10 часов местного времени произошло крушение вертолета
На борту вертолета находились туристы из Москвы и Санкт-Петербурга. По данным ТАСС, это была не сборная группа, а VIP, заказавшая отдельный тур по маршруту Николаевка — Курильское озеро — Ходутка. В числе спасенных пассажиров — ведущий новостей канала «
Среди версий трагедии рассматриваются отказ двигателя или ошибка пилотирования: предварительно, из-за тумана КВС сбился с курса и вместо площадки сел на воду.