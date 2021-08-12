«Все, кто в хвосте сидел, выплыли»: выживший в крушении вертолета на Камчатке рассказал, как всё произошло

В районе Кроноцкого заповедника на Камчатке продолжаются поиски пассажиров и членов экипажа Ми-8 , разбившегося этим утром. Обломки вертолета лежат в озере на глубине 135 метров — это не дает водолазам обследовать дно. Их оборудование может работать на глубине до 20 метров. В планах спасателей привлечь водолазов Тихоокеанского флота — у них есть всё необходимое для такой операции, пишет Mash.



Ми-8 с тринадцатью пассажирами и тремя членами экипажа совершил жесткую посадку на Курильском озере. Первыми о трагедии узнали сотрудники Кроноцкого заповедника — они услышали хлопок об воду и отправились туда на лодках, пишет ТАСС. Восемь человек удалось спасти, их доставили в краевую больницу. Двое в тяжелом состоянии, но всё же не вызывают опасений у медиков.