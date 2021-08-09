В Новосибирске спасатели сняли с крыши поликлиники бегающего мужчину

Снимать мужчину, который странно себя вел и бегал по крыше медучреждения на улице Доватора в Новосибирске, спасателям пришлось в районе двух часов ночи.

— Поступила информация, что на улице Доватора по крыше бегает мужчина, ведет себя неадекватно. На разведку выехал экипаж спасателей МАСС. На месте спасатели действительно увидели мужчину на крыше одноэтажного здания. Забравшись на крышу с помощью лестницы, они спустили 40-летнего мужчину, находящегося в неадекватном состоянии, на землю, — рассказали в группе «Спасатели МАСС» в Новосибирске.