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В Новосибирске спасатели сняли с крыши поликлиники бегающего мужчину

Он вел себя странно и отказывался спускаться самостоятельно

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Самостоятельно спускаться мужчина не хотел

Самостоятельно спускаться мужчина не хотел

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Снимать мужчину, который странно себя вел и бегал по крыше медучреждения на улице Доватора в Новосибирске, спасателям пришлось в районе двух часов ночи.

— Поступила информация, что на улице Доватора по крыше бегает мужчина, ведет себя неадекватно. На разведку выехал экипаж спасателей МАСС. На месте спасатели действительно увидели мужчину на крыше одноэтажного здания. Забравшись на крышу с помощью лестницы, они спустили 40-летнего мужчину, находящегося в неадекватном состоянии, на землю, — рассказали в группе «Спасатели МАСС» в Новосибирске.

Мужчину передали сотрудникам полиции.

В ГУ МВД по Новосибирской области обещали прокомментировать ситуацию позже. Редакция также обратилась за комментариями в Минздрав региона с просьбой уточнить, не повредил ли мужчина крышу медучреждения.

В прошлом году в Новосибирске с карниза школы сняли 10-летнего ученика — он чуть не упал, когда баловался с друзьями.

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спасателиспасатели МАСС
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