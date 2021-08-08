Новосибирцы затеяли драку у магазина на Красном проспекте — один из них достал нож

Поздно вечером в воскресенье, 8 августа, у магазина «Белая лошадь» на Красном проспекте повздорили новосибирцы — один из них достал нож. Конфликт попал на видео.
На записи слышно, как один из участников конфликта требует «убрать от него» нападающего, в то время как очевидцы просят последнего спрятать нож. Также двое мужчин начинают замахиваться друг на друга кулаками, а крики очевидцев с просьбами убрать нож продолжаются.
— Заявка в полицию поступала от продавца магазина. Туда выехал экипаж, но на месте уже никого не было. Сотрудники полиции также обследовали близлежащие территории, но тоже никого не обнаружили, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Вечером 27 июля в Новосибирске на остановке «Кристалл» у площади Маркса заметили конфликт нескольких молодых людей. Очевидец сообщил, что на месте была стрельба.