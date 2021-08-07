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Тема дняИзучаем интересный город в 200 км от Новосибирска

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На Одоевского столкнулись три автомобиля — очевидцы сообщают о пострадавших

На месте работали медики и полиция

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Одна из машин вылетела на встречную полосу

Одна из машин вылетела на встречную полосу

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Три автомобиля столкнулись на улице Одоевского в Новосибирске

Вечером в субботу, 7 августа, в Первомайском районе Новосибирска произошла авария, в которой пострадали люди.

Как сообщается в паблике Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», на улице Одоевского лоб в лоб столкнулись автомобили «Инфинити» и «Тойота-Камри». Водитель «Тойоты» вылетел на встречную полосу, уходя от столкновения с другим автомобилем.

Информация об аварии поступила на пульт оперативного дежурного службы 112 в 16:47.

— ДТП с тремя автомобилями. Два человека пострадали. В машинах находились три ребенка, — говорилось в сообщении.

По информации ГУ МВД по Новосибирской области, в тройном ДТП никто не пострадал. Полицейские оформили только материальный ущерб.

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