На Одоевского столкнулись три автомобиля — очевидцы сообщают о пострадавших

Три автомобиля столкнулись на улице Одоевского в Новосибирске
Вечером в субботу, 7 августа, в Первомайском районе Новосибирска произошла авария, в которой пострадали люди.
Как сообщается в паблике Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», на улице Одоевского лоб в лоб столкнулись автомобили «Инфинити» и «Тойота-Камри». Водитель «Тойоты» вылетел на встречную полосу, уходя от столкновения с другим автомобилем.
Информация об аварии поступила на пульт оперативного дежурного службы 112 в
— ДТП с тремя автомобилями. Два человека пострадали. В машинах находились три ребенка, — говорилось в сообщении.
По информации ГУ МВД по Новосибирской области, в тройном ДТП никто не пострадал. Полицейские оформили только материальный ущерб.
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