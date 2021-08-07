В Кировском районе «Хонда-Цивик» сбила 40-летнюю женщину

В Новосибирске автомобиль сбил 40-летнюю женщину
Сегодня утром, 7 августа, в Кировском районе Новосибирска автомобиль сбил женщину, которая переходила дорогу не по пешеходному переходу.
— Наезд на женщину 40 лет, голова в крови. Сбил легковой автомобиль «Хонда-Цивик», сообщение пришло в 09:20, — рассказали НГС в службе 112.
На место выехала скорая помощь. Информацию о происшествии подтвердили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску:
— Есть такой факт наезда на женщину вне зоны пешеходного перехода. На месте работает экипаж.
В инспекции уточнили, что более подробную информацию сообщат позже.
Ранее в Новосибирске водитель «Тойоты» сбил женщину с ребенком в Ленинском районе. В результате пострадал 10-летний мальчик.