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Тема дняИзучаем интересный город в 200 км от Новосибирска

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В Кировском районе «Хонда-Цивик» сбила 40-летнюю женщину

Характер травм пострадавшей уточняется

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На месте работали сотрудники ГИБДД

На месте работали сотрудники ГИБДД

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В Новосибирске автомобиль сбил 40-летнюю женщину

Сегодня утром, 7 августа, в Кировском районе Новосибирска автомобиль сбил женщину, которая переходила дорогу не по пешеходному переходу.

— Наезд на женщину 40 лет, голова в крови. Сбил легковой автомобиль «Хонда-Цивик», сообщение пришло в 09:20, — рассказали НГС в службе 112.

На место выехала скорая помощь. Информацию о происшествии подтвердили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску:

— Есть такой факт наезда на женщину вне зоны пешеходного перехода. На месте работает экипаж.

В инспекции уточнили, что более подробную информацию сообщат позже.

Ранее в Новосибирске водитель «Тойоты» сбил женщину с ребенком в Ленинском районе. В результате пострадал 10-летний мальчик.

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ГИБДДКировский районнаезд на пешехода
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