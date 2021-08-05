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В Хакасии убита семья из пяти человек. Подозреваемый недавно отсидел за аналогичное убийство

В прошлый раз он зарезал двух женщин

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Местные жители рассказывают, что подозреваемый Федор Панов провел в тюрьме 18 лет

Местные жители рассказывают, что подозреваемый Федор Панов провел в тюрьме 18 лет

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В селе Джирим Республики Хакасии в собственном доме убита семья из пяти человек. Об этом сообщает Следственный комитет. По данным ведомства, на месте происшествия обнаружены тела хозяйки дома, ее мужа, сына, внучки, а также брата супруга.

— Подозреваемым в совершении данного преступления оказался житель села Джирим 1985 года рождения, — сообщили в ГУ МВД республики. — Известно, что мужчина был судим за совершение убийства и грабежа и недавно освободился из мест лишения свободы. Он был задержан местными жителями и участковым и доставлен в дежурную часть районной полиции.

Подробности совершенных ранее преступлений ведомство не сообщает. Глава Ширинского района Сергей Зайцев рассказал РИА Новости, что подозреваемый отсидел 18 лет за убийство — в этом же селе зарезал женщину и ее дочь. Жители Джирима рассказали изданию ИА «Хакасия», что он освободился несколько месяцев назад, после чего стал тайно встречаться с местной жительницей — именно ее родители, дочь и брат были убиты.

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Хакасиярецидивистубийство
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