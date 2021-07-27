На трассе в НСО «Тойота» вылетела на встречку и столкнулась с «Шевроле» — погибла женщина

Вечером во вторник, 27 июля, в Искитимском районе Новосибирской области в ДТП столкнулись автомобили Toyota Cresta и Chevrolet Captiva. В результате аварии один человек погиб, еще один получил травмы.
— Около 18 часов 30 минут 32-летняя женщина (начинающий водитель, водительское удостоверение получила в мае текущего года), управляя автомобилем Toyota Cresta, двигалась по автодороге Р-256 «Чуйский тракт» со стороны рабочего поселка Линево в направлении города Искитима и на 72-м километре трассы, при опережении впереди идущего транспортного средства, не справившись с управлением, выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автомобилем Chevrolet Captiva, — рассказал старший государственный инспектор отделения пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области Константин Шкабарня.
На месте погибла 44-летняя пассажирка Toyota — она сидела на заднем сиденье автомобиля. В этой же машине травмы получил мужчина. В Chevrolet никто не пострадал.
На месте работают сотрудники полиции, обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Вчера в Маслянинском районе Новосибирской области, 26 июля, пьяный водитель врезался в столб. В результате погиб мужчина-пассажир, который находился на заднем сиденье.