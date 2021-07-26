В Санкт-Петербурге зверски убили семью адмирала

Но это же так.



Трагедия всплыла на поверхность к вечеру 24 июля , когда из Мурманска в полицию позвонила обеспокоенная 63-летняя дочь адмирала. Она просила, чтобы кто-нибудь из сотрудников приехал и вскрыл дверь в квартиру на улице Бутлерова, 8, где проживают ее мать и брат. Повод был нехороший — соседи пожаловались ей на сильный неприятный запах. Ближе к полуночи полицейские смогли выпилить замки из крайне надежной стальной двери. Несколько шагов внутрь — и туда уже неслась следственная группа.



В небольшой трехкомнатной квартире на шестом этаже ничто не напоминало разгром после налета или последствий кражи. Но в одной из комнат на диване лежали два изуродованных трупа.

