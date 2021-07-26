В Санкт-Петербурге зверски убили семью адмирала

Во всём, что рассказывает «Фонтанка», есть не познанная никем высшая несправедливость. Ну не может так быть, чтобы родившийся в 1935 году, переживший ребенком войну, окончивший в
Но это же так.
Трагедия всплыла на поверхность к вечеру
В небольшой трехкомнатной квартире на шестом этаже ничто не напоминало разгром после налета или последствий кражи. Но в одной из комнат на диване лежали два изуродованных трупа.
Убивали их сначала в прямом смысле сковородой, что валялась рядом. На лица и головы лучше было не смотреть. Горла несчастных глубоко перерезаны, но и этого «мало». Вскрыты животы… Опознали, конечно:
Осмотр подтвердил: из квартиры ничего не пропало, хотя были и ценности, и 600 тысяч наличными. Никто нигде не рылся, следы пьянки, бутылки отсутствовали, входная дверь закрыта на полные обороты, а из трех связок ключей осталось лишь две. Если старшая дочь живет в Мурманске, то прописан еще и хозяин. Анализировать пришлось не долго, и дело не в семейном архиве флотских фотографий, лицах в рамках на стенах квартиры.
86-летнего Леонида Николаевича Лобанова сбила электричка за пару недель до этого ужаса. Его тело нашли еще днем
Понятно, что ничего не понятно, хотя всем всё ясно.
Жена Лобанова, повторимся, прошла с ним более 60 лет, из которых половина была не сахар. Сыну же, Максиму, они дали, можно сказать, петербургское образование. Он окончил музыкальный колледж имени Мусоргского по классу фортепиано. После был артистом камерного ансамбля, концертмейстером в школе искусств имени Прокофьева, преподавателем, наконец. Авторы статьи смогли немного узнать о жизни семьи Лобановых у их соседей. Многие в растерянности широко открывали глаза и пожимали плечами. Они тоже ничего не понимают. Лишь один наш собеседник обратил внимание, что мама и сын часто гуляли по микрорайону, держа друг друга под ручку. Мол, необычно. Но женщина же в преклонном возрасте.
Со стороны Следственного комитета нам добавили: «…сын был творческой личностью, со странностями, состоял на учете у психиатра…». Еще при осмотре места происшествия сотрудники не могли не обратить внимания на то, о чём они и между собой сегодня стараются не рассуждать.
Дело в том, что тела на диване лежали в нижнем белье. Убивали их там же, на что указывают и следы капель крови на обоях. Так всплыло отвратительное слово — инцест. Но
25 июля Лобанов обязательно был бы при параде на Дне ВМФ. А строчки его стихов — «Во все стороны света нас судьба развела, пусть о юности нашей память будет светла!» — отлично легли бы в атмосферу праздника. Тем более что мы нашли и тех, кто лично знал его по флоту.
Вот и решили закончить цитатой капитана второго ранга в отставке