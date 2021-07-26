Пьяный водитель «Мазды» пошел на обгон в Новосибирской области — один человек погиб

В НСО пассажир погиб из-за пьяного водителя, который врезался в столб
В Маслянинском районе Новосибирской области
— Около 7 часов 45 минут
От полученных травм скончался
В Новосибирской области погиб
Во время аварии автомобиль влетел в столб
В НСО пассажир погиб из-за пьяного водителя, который врезался в столб
В Маслянинском районе Новосибирской области
— Около 7 часов 45 минут
От полученных травм скончался
В Новосибирской области погиб
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