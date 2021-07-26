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Пьяный водитель «Мазды» пошел на обгон в Новосибирской области — один человек погиб

Во время аварии автомобиль влетел в столб

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На месте работают сотрудники полиции

На месте работают сотрудники полиции

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В НСО пассажир погиб из-за пьяного водителя, который врезался в столб

В Маслянинском районе Новосибирской области 26 июля пьяный водитель врезался в столб. В результате погиб мужчина-пассажир, который находился на заднем сиденье.

— Около 7 часов 45 минут 38-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигался на автомобиле Mazda 3 по улице Садовой рабочего поселка Маслянино и у дома № 116б при обгоне автомобиля не справился с управлением и совершил наезд на световую опору, — рассказали в ГИБДД по Новосибирской области.

От полученных травм скончался 51-летний мужчина-пассажир. На месте работают сотрудники полиции, обстоятельства происшествия устанавливаются.

В Новосибирской области погиб 36-летний водитель за рулем Honda Torneo. Как сообщает областная Госавтоинспекция, мужчина двигался по автодороге Ташара — Обской со стороны села Ташара, когда на 2-м километре дороги он не справился с управлением.

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ДТПаварияводитель
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