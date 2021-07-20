«Будто 20 пуль залетело». За что угрожают российским туристам, расстрелянным в Абхазии, и как они себя чувствуют

Отели в Абхазии, по данным агрегаторов и экспертов, на июль и август забронированы на 80–90%. Вместо Краснодарского края, где ввели ограничения, связанные с пандемией, туристы устремились в соседнее государство. В итоге туристический сезон в Абхазии побил рекорд посещаемости за последние 30 лет, — сообщил на днях министр туризма республики Теймураз Хишба. Отели Кубани заполнены на треть. Россиян не пугает даже то, что в Абхазии день от дня растет число заболевших, а еще периодически местные горячие парни хватаются за оружие, а криминальная обстановка оставляет желать лучшего. Напомним, в июне российских туристов расстрелял из оружия местный житель, беспрепятственно проникнув на территорию отеля.
Вечером 14 июня 36-летние туристы из России Александр Филоян и Тимур Салимгариев отдыхали в кафе на территории пансионата «Самшитовая роща» в Пицунде. К компании подошел 43-летний житель Абхазии Дмитрий Пилия и начал приставать к девушкам. Когда его попытались поставить на место, он достал пистолет и расстрелял туристов в упор.
В результате стрельбы Филоян и Салимгариев получили множественные огнестрельные ранения, их госпитализировали и позже перевезли в Сочи. Также пострадала одна девушка и сам стрелок.
Ярые сторонницы отдыха в Абхазии пишут про это ЧП: «Фейк всё это! Пострадавшие таким образом мстят всей Абхазии. Нажрутся, а потом или в кафешках орут и дерутся, либо в море лезут». Кроме того, россиянам, пострадавшим при стрельбе в Пицунде, начали поступать угрозы в соцсетях. Расправой также угрожают их родственникам и друзьям.
— Нам пишут: «Вам надо было голову прострелить. Зачем вы писали заявление? Вам нужно было обращаться к ворам в законе — в Абхазии через них решают проблемы», — рассказали пострадавшие журналистам.
А между тем в Абхазии опять стреляют и гибнут люди. Вечером 17 июля у одного из магазинов Сухума произошла перестрелка между местными жителями, после которой в больницу привезли трех человек с огнестрельными ранениями. От полученных ран в больнице скончались два человека, за жизнь третьего медики борются в отделении реанимации. И это точно не фейки.
Журналисты Сети городских порталов связались с Тимуром Салимгариевым, чтобы узнать, как он себя чувствует, наказан ли обидчик, выплачены ли обещанные компенсации. Что в их жизни изменилось за месяц после расстрела.
Здоровье
После стрельбы у Тимура постоянно насчитывали разное число ранений: то 5, то 6, то 8. На данный момент врачи всё сопоставили и выяснили, что у него 7 пулевых ранений и 14 входных/выходных отверстий. В двух местах сломано левое колено — через него прошли две пули. Мыщелки кости [парный фрагмент бедренной кости], которые входят в сустав, сломаны и отломаны куски. Куски колена собирали буквально на саморезы:
— Если всё срастется, дай Бог, то буду так ходить. Если нет — буду делать протезирование. Это уже более сложная и дорогостоящая операция, — говорит Тимур.
У Александра три ранения, но одна пуля попала в тазобедренную артерию. Из-за этого нарушился кровоток, и он потерял много крови. Ему делали переливание в больнице Абхазии. Также у него пострадало левое колено. Была угроза ампутации левой ноги, но ее удалось спасти, когда пострадавшего из Абхазии перевезли в Краснодар. где нашелся врач, который специализируется на отстрелянных конечностях:
— Ему в больнице уже изрезали всю ногу, чтобы удалить все ткани, которые умерли, потому что много времени прошло. Наладили кровоток. Нога у него выглядит так, будто туда 20 пуль залетело.
Тимура после случившегося увезли без сознания, в больнице Абхазии ему сделали переливание крови, достали пули и их остатки из тела. Мужчина так и не понял всего, что ему делали в соседней республике, потому что на справках слишком сложный и непонятный почерк. Там же ему удалили левое яичко, потому что пуля прошла через него.
Таким образом, у Тимура было четыре операции, первая в самой Абхазии. После нее, как вспоминает пострадавший, его «в скрюченном состоянии кинули на кровать».
— Я весь окровавленный лежал, ждал скорую из Сочи, чтобы меня скорее из этого ужаса увезли. Сашу увезли первым рейсом, раньше.
Мужчин перевели в Сочи, где им сразу сделали операции. Тимура отправили в обычную палату на лечение, Александр уехал в Краснодар, где ему спасли ногу. Всего у него было около 8 операций, в том числе пластика и пересадка кожи. Сейчас состояние обоих стабильное и хорошее. Однако они не могут даже стоять, всё время прикованы к кровати. Максимум, что может Тимур — сидеть в инвалидном кресле и одну ногу закинуть на стул, потому что сгибать ее не получается.
Накануне Александра перевели в Москву для дальнейшего лечения. Это связано с тем, что родственники мужчины не могут всё время летать в Краснодар из-за работы. У Тимура мать на пенсии, поэтому она смогла переехать в Сочи и поддерживать сына.
Деньги
За первый месяц Александр и Тимур потратили уже около
Реабилитацию Александр с Тимуром планируют проходить в частных клиниках, но это будет стоить больших денег. Нужны различные фиксаторы, лекарства и так далее. Кроме того, на ближайшие полгода мужчины недееспособны, а значит, не смогут работать. При этом им необходимо выплачивать ипотеку, алименты и так далее.
Связь с Абхазией
На следующий день после стрельбы к Тимуру в больницу приезжал министр здравоохранения Абхазии Анзор Гоов и извинялся. Он называл случившееся преступлением против народа страны и заявлял, что Дмитрий Пилия виноват и его накажут по всей строгости. По словам Гоова, ситуацию контролирует президент, а пострадавшим обещали оказать всестороннюю помощь. Однако с момента трагедии прошел месяц, но никакой помощи до сих пор не последовало.
Тимур объяснил, что они с другом лечатся в обычных условиях по полису ОМС. Также ему звонил министр туризма, который обещал помощь. Но и в этом случае никто ничего не сделал.
Знакомый пострадавших приезжал в Абхазию и связывался с родственниками Пилии. Оказалось, что они «вполне адекватные». Братья стрелка занимают высокие должности, они чиновники. Дядя или отец — батюшка в церкви, уважаемый человек. Семья признала вину и пообещала заплатить компенсацию, вот только денег нет, и их придется собирать неопределенное время. Взамен Тимура и Александра попросили ничего не выкладывать в интернет и не афишировать случившееся, но пострадавших такой вариант не устроил.
Хозяин пансионата «Самшитовая роща» в Пицунде, на территории которого произошла стрельба, предложил пострадавшим
Тимур с Александром озвучили хозяину гостиницы сумму компенсации в 4 миллиона рублей каждому, но тот отказался.
С правоохранительными органами Абхазии Тимур тоже не общался, уголовное дело не видел, никакие документы не подписывал и объяснений не давал. Однако знает, что уголовное дело возбудили и даже был суд, на котором Пилию заключили под стражу на 2 месяца. Однако сейчас стрелок лежит в больнице — у него одно огнестрельное ранение.
Несколько дней назад в Сочи к Тимуру приходил полицейский, который взял у него объяснение и сказал, что, может быть, из-за резонанса уголовное дело заведут и в России.
Почему случился конфликт?
Тимур утверждает, что стрелявший находился в состоянии наркотического опьянения. Он был невменяемый и неадекватный. Пилия подошел первый, схватил девушек и начал их обнимать и лапать. На это Тимур сделал ему вежливое замечание, но он не отреагировал. Тогда Александр сделал замечание уже на повышенных тонах и получил ответ. Началась словесная перепалка.
— У каждого свое видение ситуации, мы решили, что нужно отстоять свои честь и достоинство. Смысла нет перед ним унижаться, потому что он не прав и он к нам пришел с войной.
После словесной перепалки Пилия достал пистолет и стал кричать, что всех убьет. Когда прозвучали первые два выстрела в Александра, Тимур кинулся на стрелка и начал его бить по лицу. Мужчины упали на землю, и российский турист пытался ударить нападавшего, чтобы отобрать оружие. Пока они лежали, Пилия продолжал махать пистолетом и стрелять, один раз попал в себя. В какой-то момент у него закончились патроны, и Тимур решил сделать удушающий прием, чтобы противник потерял сознание и его можно было связать.
Когда Тимур начал душить Пилию, тот стал кусать его руки. В этот момент сзади подошел мужчина и стащил россиянина назад. Этого времени хватило, чтобы Дмитрий вырвался, побежал к своему столу и вставил вторую обойму в пистолет. Все новые патроны он пустил в Тимура:
— Поэтому у меня так много ранений. Почему он так разозлился и почему начал нас добивать — это говорит о том, что я пытался его обезвредить и он очень сильно разозлился. Поэтому большее количество пуль он всадил в меня, только так я могу это объяснить. Я думаю, что по одной-две пули было бы достаточно, чтобы мы поняли, что он с оружием и смысла дальше нет что-то делать. Этого бы хватило, чтобы нас остановить, и на этом конфликт бы закончился. Но нет, человек проявил особую жестокость и сделал еще большее количество выстрелов, чтобы показать, какой он крутой.