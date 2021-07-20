«Будто 20 пуль залетело». За что угрожают российским туристам, расстрелянным в Абхазии, и как они себя чувствуют

Вечером 14 июня 36-летние туристы из России Александр Филоян и Тимур Салимгариев отдыхали в кафе на территории пансионата «Самшитовая роща» в Пицунде. К компании подошел 43-летний житель Абхазии Дмитрий Пилия и начал приставать к девушкам. Когда его попытались поставить на место, он достал пистолет и расстрелял туристов в упор.

В результате стрельбы Филоян и Салимгариев получили множественные огнестрельные ранения, их госпитализировали и позже перевезли в Сочи. Также пострадала одна девушка и сам стрелок.



Ярые сторонницы отдыха в Абхазии пишут про это ЧП: «Фейк всё это! Пострадавшие таким образом мстят всей Абхазии. Нажрутся, а потом или в кафешках орут и дерутся, либо в море лезут». Кроме того, россиянам, пострадавшим при стрельбе в Пицунде, начали поступать угрозы в соцсетях. Расправой также угрожают их родственникам и друзьям.



— Нам пишут: «Вам надо было голову прострелить. Зачем вы писали заявление? Вам нужно было обращаться к ворам в законе — в Абхазии через них решают проблемы», — рассказали пострадавшие журналистам.

