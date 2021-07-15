Аэропорт Шереметьево утонул в дожде

Московский ливень затопил аэропорт Шереметьево. В небе над столицей сейчас много кружащих самолетов, которые не могут зайти на посадку из-за непогоды.
В международном аэропорту залило стоянки самолетов и подземную парковку, люди добираются до аэропорта вплавь.
Как сообщает ОТР, пассажиры, которые летят через Шереметьево, жалуются на многочасовые очереди — у стоек регистрации огромное скопление людей.
РИА Новости, ссылаясь на экстренные службы, сообщает, что подтопление не мешает взлету и посадке самолетов. В расписании значатся несколько десятков задержанных вылетов и ряд прилетов.