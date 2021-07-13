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Известный физик-ядерщик умер в Новосибирске — у него был коронавирус

Ему было 82 года

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Родственница ученого сообщила, что он умер в ГКБ <nobr class="_">№ 1</nobr>

Родственница ученого сообщила, что он умер в ГКБ № 1

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В Новосибирске от коронавируса умер известный физик Лев Максимов

Во вторник, 13 июля, в Новосибирске умер известный ученый, физик-ядерщик Лев Николаевич Максимов. У него был COVID-19.

— Он заболел коронавирусом. Видимо, не выдержал из-за возраста. Все родственники в шоке. В июне его положили в больницу. Его собирались выписывать, а он умер. Врач сказала: «Справится организм, значит будет жить». Все, что могли, сделали, — сообщила в редакцию НГС двоюродная сестра Льва Максимова.

Она также уточнила, что, по словам врачей, у ученого был определен индийский штамм коронавируса.

Редакция НГС выражает соболезнования родным и близким Льва Максимова.

Лев Николаевич Максимов — известный ученый. С 1962 по 1982 г. — главный физик одного из объектов Минсредмаша СССР и заведующий лабораторией Института гидродинамики СО РАН СССР. Позднее — завотделом физико-технических проблем металлургии при Президиуме СО АН СССР. Максимову удалось разработать новые принципы управления жидкими средами, в том числе жидкими металлами и радиоактивными суспензиями. Много лет своей жизни посвятил ядерной энергетике.

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ученыйфизикакоронавирус в Новосибирске
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