9-летняя Настя бесследно пропала средь бела дня 10 дней назад. Как в стране исчезают дети и почему их не могут найти

Как защитить ребенка и научить его оберегаться самому?

Вместе с психологом мы разбирались, как уберечь своего ребенка и предотвратить его неожиданную пропажу. Когда речь заходит о жизни ребенка — его физической и психологической безопасности — здесь, пожалуй, хороши любые разумные средства.

— Если у вас есть возможность провожать до школы и встречать после уроков своего ребенка, особенно если вы живете далеко от школы, район неблагополучен, а ваш ученик младше 8 лет, лучше это делать, — считает Анна Левченко.

В век высоких технологий есть возможность снабдить детей специальными гаджетами, программами на смартфон, которые могут отслеживать местонахождение.

— Во-первых, детей до 5 лет лучше одних на улицу вообще не отпускать. Во-вторых, с самого детства взрослым нужно учиться уважать границы ребенка, чтобы он почувствовал, что достоин уважения и защищенности. Если его тетя, дядя или бабушка хотят поцеловать или обнять ребенка, а он этого не хочет, нужно понимать, что это его право, — говорит специалист.

Таким образом, говорит психолог, ребенок приобретает опыт телесной и психологической безопасности дома.

— Если ребенка обижают и нарушают его границы, он будет отвечать и, возможно, даже драться. Это не считается отклонением от нормы. Если ребенок послушный, смирный и безобидный, то он — легкая жертва для похитителей и насильников. Следует чаще говорить ребенку, на какие приманки ловят ребятишек злоумышленники — котята, конфеты и просьбы о помощи: довести до дома, завести в подъезд, показать дорогу и так далее. Сейчас могут пойти в ход, как инструмент заманивания детей, гаджеты и спиннеры.

Можно рассмотреть, говорит Анна Левченко, звуковую сирену для безопасности.

Если пропал человек

Если у вас пропал близкий человек, в том числе ребенок, то нужно действовать оперативно. Самое важное — это срочно обратиться в местные поисковые отряды и полицию. Нужно как можно быстрее написать заявление о пропаже близкого. Именно с этого момента начнутся разыскные мероприятия, которые увеличат шансы найти его. Если нет возможности лично прийти в отдел полиции, позвоните в дежурную часть по телефону 02. Заявление можно подать не только лично, но и по телефону, и в интернете. При этом написать его может любой человек — родственник, сосед или просто знакомый пропавшего.

Чтобы подать заявление о розыске пропавшего в ближайший отдел полиции, с собой нужно захватить документы, удостоверяющие личность, — паспорт или водительские права. Если заявление о пропаже подает в полицию родственник, то он может принести с собой документы на исчезнувшего и одну из его последних фотографий. В полиции необходимо назвать приметы пропавшего человека: рост, телосложение, цвет волос, черты лица, особенности походки, жестикуляции. А также особые приметы: шрамы, родимые пятна, татуировки, физические недостатки, травмы, которые могли вызвать потерю памяти, наличие хронических заболеваний.

Обязательно вспомните, во что был одет и что имел при себе пропавший: сумку, очки, часы, телефон и другие аксессуары. Что еще нужно? Оставить полицейским свой номер мобильного телефона для связи с ними и, возможно, уточнения информации. Рассказать полицейским известную вам информацию о человеке и то, что с ним происходило в последнее время — круг знакомых, как обстояли дела на работе, были ли проблемы в семье. После этого стоит обратиться за помощью к волонтерам. Совместно с полицией они начнут искать пропавшего в первые часы после обращения.