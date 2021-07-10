9-летняя Настя бесследно пропала средь бела дня 10 дней назад. Как в стране исчезают дети и почему их не могут найти

Проблема пропажи детей в России стоит очень остро — в стране регистрируются сотни случаев ежегодно. Большинство детей находят в первые же сутки после исчезновения. Но есть те, кто исчезает бесследно — дети будто проваливаются сквозь землю, не оставляя за собой никакого следа. Их ищут годами и десятилетиями. 72.RU разбирается, почему не могут найти пропавших детей?
В Тюмени и ее окрестностях, например, до недавних пор числилось шестеро пропавших мальчиков и девочек. Кто-то пропал еще в девяностые, а кто-то — в нулевые годы. Это Аня Анисимова, Настя Ложкина, Эдик Алимбаев, Коля Иванов, Ира Касьянова и Алёна Имамова.
Уже десять дней разыскивают 9-летнюю Настю Муравьёву. Последний раз ее видели утром 30 июня. Пропажа ребенка вызывает много вопросов: никто даже не знает, в какой одежде она ушла, родные спохватились о пропаже девочки только вечером. А на следующий день в соседнем пансионате произошел странный пожар — мужчина сжигал в комнате какие-то вещи, после чего упал с высоты. Связаны ли эти события между собой? И почему в стране пропадают дети? Кто и как их ищет? Как защитить сыновей и дочерей от злоумышленников? Об этом в материале Марии Токмаковой.
День пропажи и второе уголовное дело
Настя — маленькая и худенькая девочка с большими голубыми глазами. У нее есть брат-двойняшка, с которым они появились на свет в один день — 3 июля.
В день пропажи Настя Муравьёва была в летней одежде, с собой у нее был мобильный телефон без сим-карты.
Настя из многодетной семьи, кроме брата Вити, у нее есть две сестры — 15-летняя Ангелина и 18-летняя Татьяна. Последняя помогает отцу с воспитанием младших детей.
Мама ушла из семьи несколько лет назад. Ее муж, Сергей Муравьёв, в 2019 году вышел из колонии — там он отбывал срок за убийство приятеля. После освобождения мужчине в воспитании дочерей и сына помогала его мама, бабушка детей.
Семья Муравьёвых живет на Лесобазе, в небольшом пансионате по улице Судостроителей. Именно оттуда девочка ушла на прогулку в тот злополучный день.
После исчезновения 9-летней Насти Муравьёвой следователи возбудили два уголовных дела. Первое — по факту исчезновения девочки. Второе — по статье «Халатность», связано оно с представителями опеки и сотрудниками ПДН.
Куда могла исчезнуть Настя? Версии
По одной из версий, Настя ушла в соседний пансионат. Там она хотела через бесплатный Wi-Fi скачать игру и посмотреть клипы на телефоне, об этом говорит отец Насти. В подъезде этого дома действительно часто сидят дети, они пользуются бесплатным интернетом одного из жильцов, который не установил пароль.
Однако местные жители говорят, что 30 июня Настю здесь никто не видел или просто не обратил на нее внимания.
Как было на самом деле — никто не знает. Но у жителей этого пансионата уже брали анализ ДНК и снимали отпечатки в доме. Много вопросов вызывает пожар, который произошел в одной из квартир пансионата. Он случился на следующий день после пропажи девочки, 1 июля. Тогда один из жителей сжигал в квартире какие-то вещи, а затем выпрыгнул с высоты и умер в больнице. Связаны ли пожар и пропажа девочки — выясняет следствие.
— Отрабатываются все возможные версии произошедшего. Следователями СКР изучается огромное количество видеозаписей. В настоящее время работает следственно-оперативная группа из числа следователей территориального следственного отдела, сотрудников отдела криминалистики следственного управления и сотрудников полиции, — добавили в пресс-службе ведомства.
По второй версии, девочка могла исчезнуть во время прогулки. Предполагается, что школьницу могли увезти на машине или заманить в какое-либо место. Свидетельств этим данным нет. Это всего лишь рабочая версия, которую проверяют правоохранители. Девочку ищут и в заброшенных зданиях, жилых домах, прочесывают лесополосы и водоемы.
— Мы перепроверили много зеленых насаждений, запустили группы на патруль и опрос. Создали карту камер района, которая частична была передана сотрудникам полиции, — рассказал Виктор Дулин, федеральный куратор поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». — Трудность в том, что нет ниточки, за которую можно потянуть. Что произошло с ребенком? Свидетельства появляются, но не подтверждаются. Мы не можем ухватить, что произошло. Рассматриваем все возможные версии происходящего. От обычного бегунка и путешествующей девочки до каких-то криминальных историй. Всё это сейчас в работе. Мы обмениваемся информацией с силовыми структурами.
По словам Дулина, на его практике был случай, когда человека искали на протяжении трех лет, а нашли в больнице без документов.
Спохватились о пропаже только вечером и потеряли драгоценное время
Отец не стал обращаться в полицию в первые часы пропажи маленькой дочери. Сергей уверяет: он думал, что Настя находится с бабушкой. Татьяна Кукарская, бабушка Насти, в свою очередь говорит, что появилась в доме у сына только вечером 30 июня, когда девочки не было дома уже несколько часов подряд.
— Настя ушла в сороковой пансионат, хотела бесплатный Wi-Fi найти, чтобы скачать игру и посмотреть видеоклипы какие-то. После этого я ее не видел до сегодняшнего дня. Уже ночью, когда домой пришла мама (бабушка Насти. — Прим. ред.), я понял, что Настя не с ней. Я думал, что дочь с бабушкой, может, уехали на Маяк, к ней домой. Мама пришла и сказала, что Насти с ней не было. Мы вызвали полицию.
Татьяна, старшая сестра Насти, говорит, что в день пропажи ничего не предвещало беды.
— Она пошла скачивать игру, то есть просто пошла гулять. Она ни с кем не ругалась никогда, постоянно домой приходила. Ушла из дома примерно в 10–11 часов утра. Заявление подали 1 июля примерно в 2–3 часа ночи. Настю искали своими силами примерно с 10 вечера, — сказала девушка.
К штабу, организованному для поисков Насти, в выходные дни приходила мама двойняшек. Она не стала разговаривать с представителями СМИ. Насколько известно редакции, женщину тоже проверяли правоохранители и искали девочку у нее.
Какие есть зацепки?
Следователи, поисковики, волонтеры и неравнодушные горожане теряются в догадках, где может находиться школьница. В Сети много различных свидетельств, что девочку якобы видели в разных районах города.
Каждое такое сообщение проверяют специалисты, но еще ни разу информация не подтвердилась. Единственная существенная зацепка — это видеозапись, на которую попала пропавшая Настя Муравьёва. Девочку засняла камера наблюдения в круглосуточном магазине в день пропажи. Ребенок, судя по кадрам, ушел из дома в черной футболке, желтых шортах и тапочках. Куда делась девочка после магазина — до сих пор большая загадка.
На днях появилась неподтвержденная информация, что телефон, похожий на Настин, нашли в соседнем доме. В том самом сороковом пансионате. Источник из правоохранительных органов сказал 72.RU, что следователи обсуждали информацию про находку. Между тем официально данные о найденном телефоне в Следственном комитете не подтверждают, но и не опровергают.
После безрезультатного розыска в Тюмень приехали следователи и поисковики из Москвы. Уголовное дело из-за исчезновения Насти передали в Главное следственное управление СК России. Губернатор Александр Моор объявил награду в 500 тысяч рублей за значимую информацию о местонахождении Насти Муравьёвой.
Почему бесследно пропадают дети? Мнение эксперта
Андрей Крамарский, отец и председатель общественной организации «За безопасное детство», поделился мнением, почему в стране бесследно пропадают дети.
— Почему пропадают дети? Потому что не работает система профилактики. Например, освободившихся никто толком не контролирует. В Тюмени, например, система «Безопасный город» в данном случае не сработала (как она работает, вообще непонятно), хотя на нее потрачены огромные деньги. До сих пор никаких подвижек по Ане, Эдику, Насте Ложкиной, хотя прошло уже столько лет, большой вопрос — как работает следствие, — сказал Андрей Крамарский.
По словам общественника, дети чаще всего пропадают в семьях, где родители не контролируют передвижения ребенка.
— Почему детей не могут найти ни по горячим следам, ни через годы? Потому что плохо работают органы. Вообще в пропаже детей за последние годы в Тюмени нет никакой тенденции. Если это маньяк, то он просто смотрит, как ведутся поиски, и возвращается в наш город через какое то время, — добавил Крамарский.
Специалист считает, что нужно усилить систему безопасности за детьми, чтобы случаев пропажи не повторялось.
— Систему видеонаблюдения собрать в одном месте, систему профилактики, систему контроля освободившихся. Тяжкие преступления против детей — пожизненно психбольница без права на УДО. И, наконец, уже нормальная система розыска, не для галочки, — подытожил Крамарский.
Среди тюменцев действительно ходит много разговоров, почему не помогают камеры в поисках. Но, по уверениям Виктора Дулина, в этом нет ничего странного.
— Во-первых, их мало. Камер и в Москве недостаточно для поиска. Во-вторых, они разрозненны: принадлежат различным ведомствам, частным лицам, организациям. До них надо дотянуться, посмотреть, а на это всё требуется время. Камера — это очень ограниченная вещь. Если вы ее повесите на угол, например, здания, то она будет видеть определенный периметр. Если прошли мимо, то всё, — объяснил доброволец.
Как защитить ребенка и научить его оберегаться самому?
Вместе с психологом мы разбирались, как уберечь своего ребенка и предотвратить его неожиданную пропажу. Когда речь заходит о жизни ребенка — его физической и психологической безопасности — здесь, пожалуй, хороши любые разумные средства.
— Если у вас есть возможность провожать до школы и встречать после уроков своего ребенка, особенно если вы живете далеко от школы, район неблагополучен, а ваш ученик младше 8 лет, лучше это делать, — считает Анна Левченко.
В век высоких технологий есть возможность снабдить детей специальными гаджетами, программами на смартфон, которые могут отслеживать местонахождение.
— Во-первых, детей до 5 лет лучше одних на улицу вообще не отпускать. Во-вторых, с самого детства взрослым нужно учиться уважать границы ребенка, чтобы он почувствовал, что достоин уважения и защищенности. Если его тетя, дядя или бабушка хотят поцеловать или обнять ребенка, а он этого не хочет, нужно понимать, что это его право, — говорит специалист.
Таким образом, говорит психолог, ребенок приобретает опыт телесной и психологической безопасности дома.
— Если ребенка обижают и нарушают его границы, он будет отвечать и, возможно, даже драться. Это не считается отклонением от нормы. Если ребенок послушный, смирный и безобидный, то он — легкая жертва для похитителей и насильников. Следует чаще говорить ребенку, на какие приманки ловят ребятишек злоумышленники — котята, конфеты и просьбы о помощи: довести до дома, завести в подъезд, показать дорогу и так далее. Сейчас могут пойти в ход, как инструмент заманивания детей, гаджеты и спиннеры.
Можно рассмотреть, говорит Анна Левченко, звуковую сирену для безопасности.
Если пропал человек
Если у вас пропал близкий человек, в том числе ребенок, то нужно действовать оперативно. Самое важное — это срочно обратиться в местные поисковые отряды и полицию. Нужно как можно быстрее написать заявление о пропаже близкого. Именно с этого момента начнутся разыскные мероприятия, которые увеличат шансы найти его. Если нет возможности лично прийти в отдел полиции, позвоните в дежурную часть по телефону 02. Заявление можно подать не только лично, но и по телефону, и в интернете. При этом написать его может любой человек — родственник, сосед или просто знакомый пропавшего.
Чтобы подать заявление о розыске пропавшего в ближайший отдел полиции, с собой нужно захватить документы, удостоверяющие личность, — паспорт или водительские права. Если заявление о пропаже подает в полицию родственник, то он может принести с собой документы на исчезнувшего и одну из его последних фотографий. В полиции необходимо назвать приметы пропавшего человека: рост, телосложение, цвет волос, черты лица, особенности походки, жестикуляции. А также особые приметы: шрамы, родимые пятна, татуировки, физические недостатки, травмы, которые могли вызвать потерю памяти, наличие хронических заболеваний.
Обязательно вспомните, во что был одет и что имел при себе пропавший: сумку, очки, часы, телефон и другие аксессуары. Что еще нужно? Оставить полицейским свой номер мобильного телефона для связи с ними и, возможно, уточнения информации. Рассказать полицейским известную вам информацию о человеке и то, что с ним происходило в последнее время — круг знакомых, как обстояли дела на работе, были ли проблемы в семье. После этого стоит обратиться за помощью к волонтерам. Совместно с полицией они начнут искать пропавшего в первые часы после обращения.
Волонтеры в первую очередь ищут пенсионеров, детей и инвалидов. Параллельно следует искать пропавшего и своими силами. Обзванивайте друзей и коллег исчезнувшего, помогайте волонтерам в поисках на местности и в расклейке объявлений о пропаже. Не стесняйтесь звонить поздно вечером, тут главное — не терять время!