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Вечером ТЦ «Амстердам» оцепили силовики — рассказываем, что там происходило

Поступило сообщение о минировании

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На месте работали спецслужбы

На месте работали спецслужбы

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В Новосибирске эвакуировали торговый центр из-за сообщения о минировании

Вечером 8 июля ТЦ «Амстердам» на Геодезической улице в Ленинском районе Новосибирска эвакуировали после сообщения о минировании. Здание оцепили.

На место прибыла спецтехника

На место прибыла спецтехника

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Как и положено по инструкции в таких ситуациях, людей из здания эвакуировали

Как и положено по инструкции в таких ситуациях, людей из здания эвакуировали

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В администрации торгового центра отказались комментировать ситуацию. Присутствующие на месте сотрудники правоохранительных органов сообщили корреспонденту НГС, что сообщение о минировании было ложным, подозрительных предметов обнаружено не было.

В настоящий момент сообщение о минировании признано ложным, посетители возвращаются в торговый центр

В настоящий момент сообщение о минировании признано ложным, посетители возвращаются в торговый центр

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Ложные сообщения о минировании регулярно приходят в Новосибирске. Так, в мае из «Сан-Сити» эвакуировали посетителей, и люди толпились у входа в торговый центр.

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ложное минированиеэвакуация ТЦ
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