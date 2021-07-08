Вечером ТЦ «Амстердам» оцепили силовики — рассказываем, что там происходило

В Новосибирске эвакуировали торговый центр из-за сообщения о минировании
Вечером 8 июля ТЦ «Амстердам» на Геодезической улице в Ленинском районе Новосибирска эвакуировали после сообщения о минировании. Здание оцепили.
В администрации торгового центра отказались комментировать ситуацию. Присутствующие на месте сотрудники правоохранительных органов сообщили корреспонденту НГС, что сообщение о минировании было ложным, подозрительных предметов обнаружено не было.
Ложные сообщения о минировании регулярно приходят в Новосибирске. Так, в мае из «Сан-Сити» эвакуировали посетителей, и люди толпились у входа в торговый центр.